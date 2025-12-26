Завершился чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызской Республики по вольной борьбе. Соревнования проходили на спортивной арене "Жаштык" и были включены в национальный спортивный календарь.

Во второй день турнира состоялись решающие поединки в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 и 125 кг, по итогам которых определились чемпионы и призёры.

Победителем в весе до 61 кг стал Бекзат Алмаз уулу ("Олимп" – "Изабек"). Серебряную медаль завоевал Омурбек Асан уулу (РСК), бронзовые награды получили Юхан Доктурбек уулу ("Ак-Илбирс") и Азим Абдыкалыков (РСК).

В категории до 70 кг золото выиграл Залкарбек Табалдиев (РСК), вторым стал Рустам Кахаров ("Нефтчи"), третьи места заняли Адис Рахат уулу (РС) и Икрам Хажимурадов (г. Ош).

В весе до 79 кг чемпионский титул завоевал Улукбек Асилбеков ("Тайманбас" – "Изабек"). Серебро досталось Жакшылыку Байташову (РСК), бронзовые медали - Байтемиру Тулобердиеву (РСК) и Кубату Азизбаеву ("Тайманбас").

В категории до 92 кг победителем стал Яков Чаплин ("Тайманбас" – "Изабек"), серебряную медаль получил Бекзат Рахимов (г. Ош), бронзу завоевали Улукбек Сооронбеков ("Тайманбас" – "Изабек") и Апаз Осконбаев (СКАФ).

В супертяжёлом весе до 125 кг золото выиграл Арсланбек Турдубеков (РС), вторым стал Музафар Жаппуев (г. Кант), третьи места заняли Алисалам Эркин уулу ("Олимп" – "Изабек") и Нурсултан Арапай уулу (Чуйская область).

Чемпионат стартовал 24 декабря и собрал сильнейших борцов страны, став важным этапом отбора в национальную сборную Кыргызстана.