Бывший сотрудник ГСИН выдавал себя за сотрудника ГКНБ

Сотрудники ГКНБ задержали гражданина КР Б.К.Б. подозреваемого в мошенничестве.

По данным ведомства, задержание проведено в рамках уголовного дела по факту мошенничества и в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение действий, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников спецслужбы. Установлено, что Б.К.Б. являясь бывшим сотрудником учреждения №21 ГСИН КР, представлялся действующим сотрудником ГКНБ.

Следствием установлено, что, выдавая себя за сотрудника ГКНБ и обещая привлечение отдельных лиц к уголовной ответственности, он запугивал предпринимателей и завладел их денежными средствами в крупном размере на общую сумму 26 300 долларов. Он водворён в изолятор временного содержания, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Для придания значимости своему мнимому служебному положению подозреваемый представлялся непосредственным подчинённым помощника председателя ГКНБ, генерал-полковника Камчыбека Ташиева, а также заявлял о якобы дружеских связях с его сыном.

Пострадавших от действий Б.К.Б. просят обратиться в дежурную службу Управления ГКНБ по Чуйской области по телефону 0312 53 03 01.