"Реал Мадрид" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" одержал победу над лиссабонской "Бенфикой" в ответном матче раунда плей-офф (стыковой стадии) Лиги чемпионов сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первая игра в Лиссабоне также закончилась победой испанского клуба (1:0), что позволило "сливочным" оформить итоговый успех по сумме двух встреч - 3:1.

Счет в ответном матче открыли гости: на 14-й минуте отличился Рафа Силва. Однако уже через две минуты Орельен Чуамени восстановил равновесие, поразив ворота Анатолия Трубина. Во втором тайме победный мяч забил Винисиус Жуниор, установив окончательный результат.

Таким образом, "Реал" пробился в 1/8 финала турнира. Жеребьевка этой стадии состоится завтра, 27 февраля.