В Бишкеке милиционеры вернули хозяину утерянную барсетку с 1 млн сомов

В Бишкеке сотрудники УВД Ленинского района вернули владельцу утерянную барсетку, в которой находились документы и почти один миллион сомов. Деньги и ценные бумаги были возвращены в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 14 февраля помощник дежурной части СОБ ГОМ № 1 Болотбек уулу Эламан и инспектор дежурной части СОБ ГОМ № 1 подполковник милиции Токтосун уулу Эркебек после развод-инструктажа направлялись для заступления в наряд. На пересечении улиц Московской и Фучика они заметили у бордюра чёрную барсетку.

Проверив находку, сотрудники обнаружили внутри документы и свёрток с денежными средствами. Содержимое они не вскрывали. По прибытии в отделение милиции по документам установили личность владельца и связались с ним.

Как выяснилось, мужчина даже не успел заметить пропажу. В отделении милиции он пересчитал деньги почти один миллион сомов оказался в полной сохранности, как и все документы.

Позже гражданин А.Т. обратился к руководству УВД Ленинского района с благодарностью и просьбой поощрить сотрудников за проявленную честность. Руководством управления принято решение вручить Болотбек уулу Эламану и Токтосуну уулу Эркебеку благодарственные письма.

В управлении отметили, что подобные поступки являются примером принципиальности и верности служебному долгу.