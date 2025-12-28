Погода
Китай построил под Тянь-Шанем самый длинный тоннель в мире

- Светлана Лаптева
В Китае на северо-западе страны официально открылось движение по самому длинному в мире автомобильному тоннелю на скоростной автостраде Урумчи - Увэй. Его протяженность составляет более 22 км, сообщила газета Chongqing Daily.

Объект называют "Тяньшаньским тоннелем Победы", он расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ввод тоннеля в эксплуатацию означает начало полноценной работы самой скоростной автомагистрали, соединяющей север и юг Синьцзяна. Поездка по нему позволит сократить время в пути через горную местность с нескольких часов до 20 минут, добавляет агентство "Синьхуа".

Скоростная автомагистраль Урумчи - Увэй пересекает Тянь-Шаньские горы, соединяя города и деревни на севере и юге региона. Основная линия включает 12 транспортных развязок, 17 тоннелей и сотни мостов, водопропускных труб и переходов. Среди них ключевым проектом всей линии является Тянь-Шаньский тоннель, установивший два мировых рекорда: самый длинный в мире тоннель и самая глубокая в мире шахта скоростной автомагистрали. Максимальный уровень заглубления сооружения достигает 1,1 км.

Горы Тянь-Шань протяженностью 2500 км простираются по центральному Синьцзяну, разделяя север и юг региона. После открытия скоростной автомагистрали время в пути между севером и югом провинции сократилось с 7 до 3 часов.

Источник: rbc.ru


Китай
