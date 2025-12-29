Погода
$ 87.17 - 87.64
€ 102.05 - 102.90

ГКНБ задержал мужчину, прикрывавшегося связями с президентом КР

303  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники ГКНБ задержали гражданина С.У.Э. подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, прикрываясь якобы семейными связями с президентом КР и председателем ГКНБ КР, завладел автомобилями Toyota Tundra 2022 года выпуска стоимостью 65 тысяч долларов и Mercedes-Benz A-класса 2011 года выпуска стоимостью 15 тысяч долларов.

Как уточняется, на требования законного владельца вернуть транспортные средства С.У.Э. отказывался, ссылаясь на свои мнимые связи с руководством республики. Задержанный также высказывал угрозы и заявлял о возможностях решать различные вопросы, подтверждая свои слова демонстрацией семейных фотографий руководства страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 части 4 (мошенничество) УК КР . 27 декабря 2025 года подозреваемый был задержан на территории города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Он водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448683
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, президент, Чолпон-Ата, автомобили, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  