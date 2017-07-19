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Младшая дочь президента Таджикистана стала зампредседателя банка

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Зарина Рахмон, одна из дочерей президента Таджикистана Эмомали Рахмона, назначена заместителем председателя "Ориёнбанка". Возглавляет банк ее родной дядя, известный предприниматель Хасан Асадуллозода. В банковском документе отмечается, что Зарина Рахмон была назначена на эту должность в начале 2017 года.

23-летняя Зарина Рахмон – шестая дочь главы государства, является выпускницей британского колледжа. В 2010 году зрители государственного телевидения Таджикистана узнали в новой ведущей дочь президента Зарину Рахмон, которая, получив образование за границей, в течение двух месяцев работала диктором и читала новости на английском языке.

Через несколько лет, в 2013 году, ее имя вновь появилось на страницах изданий в связи с бракосочетанием с Рамзом Зухуровым, старшим сыном Бега Сабура, главы Службы связи при правительстве Таджикистана.

В местной прессе довольно часто упоминаются имена трех детей президента Таджикистана – Озоды, Рустама и Рухшоны. 39–летняя Озода Рахмон с 2016 года возглавляет администрацию президента, имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана.

29-летний Рустам Эмомали в этом году был назначен мэром Душанбе и позднее избран председателем городского маджлиса. Другая дочь Рухшона Рахмонова с ноября 2016 года работает заместителем руководителя управления международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана. Семеро зятьев Эмомали Рахмона занимают должности в сфере экономики и финансов в правительстве.

URL: http://www.vb.kg/363476
Теги:
президент, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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