Сотрудничество омбудсменов Кыргызстана и России в сфере защиты прав человека стало беспрецедентным. Об этом заявила акыйкатчи Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева на Международном форуме омбудсменов, который проходит в Москве с 16 по 18 ноября.

По её словам, с российскими коллегами подписаны два протокола об оказании правовой помощи гражданам Кыргызстана в России и гражданам России в Кыргызстане.

Стороны также проводят совместные приёмы граждан. Один из них состоялся накануне в посольстве Кыргызстана в Москве. Кроме того, прорабатывается вопрос создания совместных центров правовой помощи. В декабре в Бишкеке планируется открыть такой центр, куда граждане смогут обращаться по различным правовым вопросам.

Важность международного взаимодействия правозащитников подчеркнул и руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. По его словам, обмен опытом и сотрудничество между омбудсменами разных стран прежде всего помогают обычным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации за рубежом.

"Когда кто-то из их соотечественников попадёт, не дай бог, в трудную жизненную ситуацию в России, они чётко понимают, куда позвонить. Знают, что здесь возьмут трубку, оперативно отреагируют, придут на помощь и всё сделают", - подчеркнул Чайка.

Международный форум омбудсменов проходит в Москве с 16 по 18 ноября и объединяет делегатов из 70 стран. В рамках мероприятия также состоялось XI заседание Евразийского альянса омбудсменов.