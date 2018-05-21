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Дочь Атамбаева показала сына. И собаку. Прекрасны оба!

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- Марина Осипова
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"С Днём матери, дорогие Мамы. Наверное, каждая из вас согласится, что с появлением ребёнка меняется всё. Каждой маме кажется, что ее ребёнок - самый чудесный. Пусть так будет всегда, пусть эта сокровенная связь между нами всегда будет такой крепкой и трепетной. И пусть не всегда всё просто и легко. Зато так здорово иметь возможность чувствовать Абсолютную Любовь и расти вместе с малышом. Берегите себя", - написала дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева накануне, в День Матери.

И да, она опубликовала фотографии сына Таира. Он чудесный, согласны?

Счастья и крепкого здоровья вам обоим!

URL: https://www.vb.kg/370963
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Алия Шагиева
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