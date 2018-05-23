Кашкар Джунушалиев избавляется от "грязных" сотрудников

В рамках борьбы с коррупцией внутри ведомства СВР МВД продолжает проводить мероприятия по выявлению нечистоплотных на руку сотрудников, торгующих интересами службы. Ведется работа, направленная на повышение эффективности борьбы с коррупцией.

4 мая 2018 года с заявлением в Службу внутренних расследований МВД Кыргызской Республики с заявлением обратился житель г.Ош, который сообщил, что сотрудник милиции, путем угроз и шантажа вымогает денежные средства за положительное решение по якобы имеющемуся в отношении его материалу.

По данному факту на основании собранных материалов 18 мая 2018 года прокуратурой Ошской области было возбуждено уголовное дело по ст. 313 ч.2 (Вымогательство взятки) и ст.304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

22 мая 2018 года в рамках данного уголовного дела сотрудниками подразделений Службы внутренних расследований СВР совместно со Следственной службой МВД (г.Ош) проведены следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных проявлений и задержание подозреваемого с поличным.

Примерно в 19.00 часов вечера на одной из улиц г.Ош, при получении взятки в сумме 20 тысяч сомов с поличным был задержан инспектор информационно-аналитического центра УВД г.Ош Д.А., в звании младшего лейтенанта милиции. Подозреваемый получил денежные средства через посредника. В настоящее время проводятся следственные действия.

Когда же служба внутренних расследований "обнаружит" нечистоплотность высокопоставленных чинов в МВД? Или борьба с коррупцией так и будет вестись только в адрес младших лейтенантов?