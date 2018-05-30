Чем проститутки насолили Кашкару Джунушалиеву?

26 мая текущего года в УВД Октябрьского района поступил сигнал, что в частном доме неизвестные женщины под видом гостиницы длительное время содержат притон и предоставляют интимные услуги.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района и следственной службой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 261 "Организация и содержания притона для занятия проституцией" УК КР.

По данному адресу сотрудниками ГУВД г. Бишкек были проведены соответствующие следственно-оперативные мероприятия (какие - не уточняется. Возможно, была проведена "контрольная закупка" - ред.), в результате которых были задержаны организаторы притона. Ими оказались: К.Е., 1975 г.р., и Д.О., 1981 г.р. В ходе обыска в доме был найдены средства контрацепции, тетради с записями и денежные средства. Правда, судя по почти счастливым фотографиям задержанных, задержание их не слишком беспокоит.

Там же были задержаны две девушки, которые на протяжении длительного времени предоставляли интимные услуги. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Стоит отметить, что в последнее время сотрудники правоохранительных органов достаточно часто "радуют" общественность сообщениями о выявлении и прикрытии подобных притонов. Сами же сотрудники районных отделов милиции шепчутся, что "мочить проституток" - личное указание министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Активно в этом направлении он начал работать еще будучи сотрудником главного управления внутренних дел Бишкека.

Чем же так проститутки насолили нынешнему министру, непонятно. Тем более, что и без них криминальных элементов в столице предостаточно.