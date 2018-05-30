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Чем проститутки насолили Кашкару Джунушалиеву?

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- ВБ
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26 мая текущего года в УВД Октябрьского района поступил сигнал, что в частном доме неизвестные женщины под видом гостиницы длительное время содержат притон и предоставляют интимные услуги.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района и следственной службой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 261 "Организация и содержания притона для занятия проституцией" УК КР.

По данному адресу сотрудниками ГУВД г. Бишкек были проведены соответствующие следственно-оперативные мероприятия (какие - не уточняется. Возможно, была проведена "контрольная закупка" - ред.), в результате которых были задержаны организаторы притона. Ими оказались: К.Е., 1975 г.р., и Д.О., 1981 г.р. В ходе обыска в доме был найдены средства контрацепции, тетради с записями и денежные средства. Правда, судя по почти счастливым фотографиям задержанных, задержание их не слишком беспокоит.

Там же были задержаны две девушки, которые на протяжении длительного времени предоставляли интимные услуги. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Стоит отметить, что в последнее время сотрудники правоохранительных органов достаточно часто "радуют" общественность сообщениями о выявлении и прикрытии подобных притонов. Сами же сотрудники районных отделов милиции шепчутся, что "мочить проституток" - личное указание министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Активно в этом направлении он начал работать еще будучи сотрудником главного управления внутренних дел Бишкека.

Чем же так проститутки насолили нынешнему министру, непонятно. Тем более, что и без них криминальных элементов в столице предостаточно.

URL: https://www.vb.kg/371154
Теги:
ГУВД, УВД, проституция, Бишкек
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Комментарии
молодец!
30.05.2018, 12:22

Ну хоть кто-то обеспокоен развитием этого позорного явления!  Молодец Джунушалиев.  А вообще, нужно принять закон позволяющий провоохранительным органам фотографировать задержанных проституток и выставлять их фото на обозрение общественности. Проституток все должны знать в лицо!  А то ходят, продаются. спят с кем попало за деньги, а потом голову морочат и выходят замуж, детей рожают неполноценных, воспитывают не так как надо. В общем проституция это проблема намного глубже и серьезней чем какжется на первый взгляд! 

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Асель Турдахунова
30.05.2018, 12:39
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 2

шепчутся, сказали, это слова базарных баб. Вам как к серьезной редакции не идет так писать. Жунушалиев делает свою работу.

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гвоздь
30.05.2018, 12:57

Асель Турдахунова

шепчутся, сказали, это слова базарных баб. Вам как к серьезной редакции не идет так писать. Жунушалиев делает свою работу.

154 проститутки поставлены на учет, куча задержанных. А сколько членов ОПГ задержано было? или лидеров? Нисколько. Проститутки важнее?

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дюпель
30.05.2018, 13:54

гвоздь

Асель Турдахунова

шепчутся, сказали, это слова базарных баб. Вам как к серьезной редакции не идет так писать. Жунушалиев делает свою работу.

154 проститутки поставлены на учет, куча задержанных. А сколько членов ОПГ задержано было? или лидеров? Нисколько. Проститутки важнее?

154 проститутки вернее поставлены на отметку. А ОПГ- шники отмечаются как положено вот их и не задерживают.

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Кадр
30.05.2018, 13:54

Проститутки не корень злаесли чел хочет кушать он покупает и ест это не предосудительно эти девушки исполнт желания секспартнеров получается если повар продает свои пищевые изделия это хорошо а почему девушки дающие возможность мужчинамснять стрес или или опорожнить яичники мужикам это надо осуждать без желания мужиков эта тема ваабще не возниклаюы далее раз эта работа приносит пользу надо ее официально узаконить и создать сервис для этих женщин больница контрацептивы регулярное мед обслуживание и охрана от черных и коасных пора уяснить это занятие полезно для общества меньше преступлений на этой почве этой работой не занимаются по великой охоте эта работа вынужденая и пора узаконить удовлетворение мальчиков девочкамипо крайней мере в стране умнншится секс преступники мир давно осознал секс услуги необходимостью кварталы красных фонарей работают по всему миру

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ТУЛПАР
30.05.2018, 14:38

154 проститутки поставлены на учет, куча задержанных. А сколько членов ОПГ задержано было? или лидеров? Нисколько. Проститутки важнее? читал бы новости кроме проституток, знал бы сколько опгшников сажаются

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pok lian
30.05.2018, 14:55
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 5
Комментариев: 21

Проституток ловить ума и смелости не надо, а арестовать Кольбаева Кашкару слабо?

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