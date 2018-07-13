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Президенту Туркменистана не дает покоя слава Атамбаева?

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- ВБ
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Вряд ли пока у руля власти Гурбангулы Бердымухаммедов, мы сможем узнать, что на самом деле думают об этом простые жители Туркменистана. Нам же - сторонним наблюдателям, это кажется по меньшей мере нелепым....

Напомним, за последние несколько месяцев туркменский лидер продемонстрировал, как он умеет стрелять (никто не поверил, что сам), создавать дизайн внедорожников (кто на самом деле его рисовал - неизвестно), Бердымухаммедов летал, писал книги о матери, о чае, он вообще любит писать (когда же он страной управляет?), раздавал награды и принимал поклоны и неизменно белые цветы в зелено-золотой упаковке от подчиненных...

И вот, наконец-то, туркменский лидер ушел в отпуск. Но своих граждан не лишил информации о своем времяпрепровождении.

Туркменские СМИ транслируют ролики, на которых Бердымухаммедов вместе со своим внуком сначала пишет стихи - глава государства на туркменском, внук на английском. Потом к этим стихам музыку, и тут же поют-читают рэп...

Напомним, и наш бывший президент выпустил диск со своими песнями в своем же исполнении. И несмотря на критику, все же это выглядело достойно.

А что вы, уважаемые читатели, думаете по поводу президентского творчества?

Пишите в комментариях, делитесь этим видео.

URL: https://www.vb.kg/372122
Теги:
Алмазбек Атамбаев, музыка, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов
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