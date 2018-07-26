Что отравляет горожан - арбузы или молочная продукция?

В это время ежегодно происходит увеличение количества пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы с острыми кишечными инфекциями. Об этом VB.KG сообщил главный врач медучреждения Гульжигит Алиев.

- И мы к этому всплеску готовимся заранее. Нельзя сказать, что по сравнению с прошлым годом произошло какое-то значительное увеличение пациентов. Да, в день иногда на 5-10% может возрасти количество обратившихся. В день поступает примерно 270-300 больных, от 90 до 100 мы госпитализируем, - рассказывает Гульжигит Кенжекараевич.

Главврач "инфекционки", поясняет, что если есть показания, конечно же, пациенты должны получать соответствующее лечение. При этом особенность больницы в том, что каждое отделение - специализированное, и, например, пациентов с кишечными инфекциями нельзя определять в отделение, где находятся больные с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.

- Поэтому и получается, что иногда пациенты у нас лежат в коридорах или холле. Главное, что они получают все необходимое лечение. Как только освобождается место в палате, мы переводим больных туда, - заверяет главврач.

Гульжигит Алиев подчеркнул, что проблем с лекарственным обеспечением нет. Больница обеспечена медикаментами на 100%.

- Наш эпидемиолог каждый раз проводит расследование, что стало причиной заболевания. Но утверждать, что кишечные инфекции происходят, например, от арбузов, мы не можем. Тем более, что если идет отравление нитратами, это уже пациенты токсикологических отделений.

По словам медика, основные пациенты - дети. На сегодняшний день их в больнице около 320.

Пациенты в шоковом состоянии, поясняет Алиев, это взрослые, которые вовремя не обратились к медикам.

- Поступили с гиповолемическим шоком от рвоты и жидкого стула, вследствие чего происходит обезвоживание и падает давление. Обращаюсь ко всем горожанам и гостям столицы - пожалуйста, не доводите себя до такого состояния и не занимайтесь самолечением! При первых же признаках отравления или инфекции обращайтесь к врачам, - призывает главврач Инфекционной больницы.

Также Гульжигит Кенжекараевич убедительно просит не приобретать на улице молочные продукты и разный "фаст-фуд".

- К сожалению, обычно уличными точками продажи не соблюдаются условия хранения и технология приготовления, - констатирует медик.