В Чаеке права выдали лицу с умственной отсталостью и эпилепсией

"ГСБЭП выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения лицу, имеющему психическое заболевание и страдающему эпилепсией".

Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Жумгальскому, Кочкорскому районам Нарынской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление нарушений соблюдения законодательства со стороны автошкол при обучении граждан и выдачи прав на вождение автотранспортных средств, установлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения лицу с психическим заболеванием.

Так, в октябре 2016 года ответственными лицами ДРТСиВС по Жумгальскому району и сотрудниками ЦСМ (Центра семейной медицины) по Жумгальскому району в нарушение требования статьи 22 Закона Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике", а также "Перечню медицинских противопоказаний к допуску на работу по управлению автотранспортными средствами и управлению индивидуальными транспортными средствами" было выдано водительское удостоверение категории "ВС" жителю села "Чаек" Жумгальского района гражданину "Б.К.", состоящему с 2015 года на диспансерном учете с диагнозом "легкая умственная отсталость" и "эпилепсия".

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Жумгальского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей территории Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.