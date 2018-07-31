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В Чаеке права выдали лицу с умственной отсталостью и эпилепсией

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- ВБ
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"ГСБЭП выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения лицу, имеющему психическое заболевание и страдающему эпилепсией".

Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Жумгальскому, Кочкорскому районам Нарынской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление нарушений соблюдения законодательства со стороны автошкол при обучении граждан и выдачи прав на вождение автотранспортных средств, установлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения лицу с психическим заболеванием.

Так, в октябре 2016 года ответственными лицами ДРТСиВС по Жумгальскому району и сотрудниками ЦСМ (Центра семейной медицины) по Жумгальскому району в нарушение требования статьи 22 Закона Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике", а также "Перечню медицинских противопоказаний к допуску на работу по управлению автотранспортными средствами и управлению индивидуальными транспортными средствами" было выдано водительское удостоверение категории "ВС" жителю села "Чаек" Жумгальского района гражданину "Б.К.", состоящему с 2015 года на диспансерном учете с диагнозом "легкая умственная отсталость" и "эпилепсия".

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Жумгальского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей территории Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/372465
Теги:
Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, водительское удостоверение, права на вождение, эпилепсия
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Комментарии
Абрек
31.07.2018, 10:49

Из за уродов коррупционеров из ГРС, которые выдают, точнее, продают права слабоумным, тупым и неадекватным, происходят аварии каждый день. Люди на дорогах мрут как мухи.

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