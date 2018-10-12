В Бишкеке задержали наркоторговцев с партией гашиша

Подразделениями Cлужбы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД проведена спецоперация, направленная на выявление и пресечение канала наркотрафика и задержание лиц, занимающихся распространением наркотических средств.

5 октября 2018 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УСБНОН по Октябрьскому району в жилмассиве Кара-Жыгач г.Бишкек были задержаны двое лиц, подозреваемых в наркоторговле. Один из задержанных гражданин Ш.Т., 1981 г.р., является жителем Баткенской области, второй задержанный М.А. 1983 года рождения - житель Чуйской области. В ходе проведения личного досмотра у задержанных лиц в полиэтиленовом пакете обнаружено и изъято 62 спичечных коробка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "гашиш", весом 858 грамм.

Задержанные водворены в ИВС. В настоящее время проводится расследование и следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба МВД КР.