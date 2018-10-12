Погода
$ 69.15 - 69.46
€ 79.92 - 80.77

В Бишкеке задержали наркоторговцев с партией гашиша

320  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подразделениями Cлужбы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД проведена спецоперация, направленная на выявление и пресечение канала наркотрафика и задержание лиц, занимающихся распространением наркотических средств.

5 октября 2018 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УСБНОН по Октябрьскому району в жилмассиве Кара-Жыгач г.Бишкек были задержаны двое лиц, подозреваемых в наркоторговле. Один из задержанных гражданин Ш.Т., 1981 г.р., является жителем Баткенской области, второй задержанный М.А. 1983 года рождения - житель Чуйской области. В ходе проведения личного досмотра у задержанных лиц в полиэтиленовом пакете обнаружено и изъято 62 спичечных коробка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "гашиш", весом 858 грамм.

Задержанные водворены в ИВС. В настоящее время проводится расследование и следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374171
Теги:
задержание, наркотики, операция, Бишкек, уголовное дело, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  