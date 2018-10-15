Комментарий Кондитерского дома "Куликовский" на жалобу клиента

Мы не раз повторяли нашим клиентам: "Обратная связь делает нас лучше". И это действительно так – ведь благодаря клиентским отзывам мы видим недочеты или, наоборот, понимаем, что находимся на правильном пути, понимаем, что надо улучшить, а что изменить.

Но эффективной становится обратная связь только когда она конструктивна, и мы видим всю картину целиком.

К примеру, если вы столкнулись с некачественным товаром, об этом незамедлительно стоит сообщить в компанию и предоставить всю необходимую информацию (чек, фото с датой производства, фото с производственным штрих-кодом). При наличии всей необходимой информации мы сможем запустить расследование – узнать, какая смена работала, просмотреть камеры в цехах и на складах, проверить партии всего сырья, которое было использовано для данного конкретного продукта и пр. Тогда ваш запрос будет действительно эффективен. Если вы столкнулись с неудовлетворительным сервисом – сообщайте сразу же о том, в каком магазине, какой консультант обслуживал вас. Тогда мы сможем принять меры. Жалоба без детальной информации, которая может и не дойти до нас – останется просто жалобой, к нашему большому сожалению.

По обращению клиента в редакцию VB.KG о нахождении стекла в продукте компания, не обладая достаточной информацией, может сообщить следующее: стекла на производстве КД "Куликовский" практически нет – окна и осветительные приборы из пластика, тара из пластика или пищевой нержавеющей стали.

Таким образом, попадание на производство стекла практически исключено. Те участки зданий, где есть стекло, находятся под тщательным контролем. Мы упоминали, что у нас внедрена Система пищевой безопасности FSSC 22 000, в рамках которой внедрена и работает "Политика стекла и пластика", согласно которой любой случай боя стекла фиксируется, территория тщательно убирается и при малейшей угрозе попадания стекла в сырье снимается партия продукта.

Напоминаем, что связаться с нами можно по телефону горячей линии +996312545555, через мобильное приложение "Куликовский" (App Store, Google Play) и официальные аккаунты в Соцсетях.