В Узбекистане судят милиционера, раздевшего догола арестованную женщину

Накануне в Самарканде (Узбекистан) начался суд над бывшим сотрудником Каттакурганского ГОВД Санъатом Умаровым, который заставил раздеться догола женщину, пишет Kun.uz.

Как отмечается, бывшему сотруднику ГОВД предъявили обвинения по статьям 206 "Превышение власти или должностных полномочий", 235 "Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и 241 "Несообщение о преступлении или его укрывательство" УК РУз.

"Министерство внутренних дел осудило поведение оперативника Каттакурганского ОВД Самаркандской области Саната Умарова. По приказу министра ВД начальник отдела внутренних дел города Каттакурган уволен", - поясняет издание.

Напомним, 4 июля нынешнего в Сети появилось видео, на котором сотрудник органов внутренних дел заставил женщину, доставленную в отделение по подозрению в краже, раздеться догола.