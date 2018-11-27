Так кто угрожает бухгалтеру предвыборного штаба СДПК?

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики продолжает проверку информации, озвученной в интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева на одном из местных телеканалов 19 ноября 2018 года. В заявлении сообщалось о якобы угрозе жизни бухгалтера предвыборного штаба СДПК и членам ее семьи в связи с опубликованием документов о расходах на президентских выборах в 2017 году, говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Если имеется реальная угроза жизни бухгалтеру предвыборного штаба и членам ее семьи, то в случае возвращения в страну и обращения в органы внутренних дел обязуемся обеспечить безопасность и объективное расследование.

Министерство внутренних дел обязано своевременно реагировать на любые сигналы независимо от того, является ли заявитель рядовым гражданином, либо находится на высшей государственной должности, особенно когда дело касается личной безопасности.

В ходе проверки установлены следующие факты: по данным Государственной пограничной службы Кыргызской Республики бухгалтер предвыборного штаба СДПК покинула территорию Кыргызской Республики. 11 ноября 2018 года, т.е. за 4 дня до появления в социальных сетях документов о якобы расходах на президентских выборах. Кроме этого 18 ноября, после анонса выступления экс-президента, за пределы страны, выехал сын бухгалтера.

Напомним, ранее в интервью телеканалу "Апрель" экс-президент Алмазбек Атамбаев сообщил, что "бухгалтер предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова просто боится за свою жизнь и поэтому уехала в другую страну".

По его словам, причиной тому является документ по кассе предвыборного штаба действующего президента, который недавно опубликовал на своей странице в соцсетях Нурбек Токтакунов.

Между тем, лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов на своей странице в соцсетях высказал мнение, что скорее всего бухгалтеру СДПК Надире Сатыгул кызы действительно угрожает опасность, но не стороны действующей власти.

"Бухгалтер СДПК Надира Сатыгул кызы никак не могла слить этот документ. 11 ноября она уехала из страны. А 15 ноября по приказу Атамбаева этот документ основательно подчистили, кое-что добавили и посредством адвоката Сапара Исакова Нурбека Токтакунова вытащили его на свет..., - написал он на своей странице.