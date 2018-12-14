Погода
$ 69.76 - 69.89
€ 79.10 - 79.82

Уточнение: сотрудников УОБДД, оставивших женщину в опасности, не уволили

399  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне пресс-служба МВД КР распространила информацию об итогах проведения внутреннего расследования в отношении сотрудников УОБДД Бишкека, проигнорировавших крики о помощи женщины из остановленной ими машины.

Так, наказание за резонансный инцидент получили 9 сотрудников.

Как уточнили на запрос VB.KG, трое из них - освобожденные от занимаемой должности, в том числе командир батальона УОБДД по ГУВД Бишкека, - могут быть переведены на другие места несения службы.

- Двое освобождены от занимаемой должности по факту того, что были на месте происшествия и не оказали помощь, а третий – руководитель, добровольно написал рапорт. На основании чего мы должны их уволить? У них не было до этого ни одного взыскания. Это заключение службы внутренних расследований. Все процедуры проходят согласно законодательству. Любой грамотный юрист это подтвердит, - пояснили в пресс-службе МВД КР.

Чем грозит строгий выговор остальным шестерым сотрудникам?

- Строгий выговор грозит лишением премий и каких-либо наград. И это уже взыскание с занесением в личное дело, - заключили в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375496
Теги:
МВД, наказание, рейд, тонировка, увольнение, Административный кодекс, взятка, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  