Уточнение: сотрудников УОБДД, оставивших женщину в опасности, не уволили

Накануне пресс-служба МВД КР распространила информацию об итогах проведения внутреннего расследования в отношении сотрудников УОБДД Бишкека, проигнорировавших крики о помощи женщины из остановленной ими машины.

Так, наказание за резонансный инцидент получили 9 сотрудников.

Как уточнили на запрос VB.KG, трое из них - освобожденные от занимаемой должности, в том числе командир батальона УОБДД по ГУВД Бишкека, - могут быть переведены на другие места несения службы.

- Двое освобождены от занимаемой должности по факту того, что были на месте происшествия и не оказали помощь, а третий – руководитель, добровольно написал рапорт. На основании чего мы должны их уволить? У них не было до этого ни одного взыскания. Это заключение службы внутренних расследований. Все процедуры проходят согласно законодательству. Любой грамотный юрист это подтвердит, - пояснили в пресс-службе МВД КР.

Чем грозит строгий выговор остальным шестерым сотрудникам?

- Строгий выговор грозит лишением премий и каких-либо наград. И это уже взыскание с занесением в личное дело, - заключили в ведомстве.