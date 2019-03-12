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Скандальная "Аудит Профи Групп" опять в черном списке

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- Бакыт Стамов
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Скандально известная аудиторская компания "Аудит Профи Групп" внесена в базу данных ненадежных поставщиков на сайте госзакупок Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР. Опять.

На этот раз жалобщиком выступило Джалал-Абадское областное управление Судебного департамента.

Впервые еще в сентябре прошлого года соответствующее решение вынесла Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и недовольств, а уже в октябре вышел приказ о внесении ОсОО "Аудит Профи Групп" в эту базу на 2 года. Правда, в связи с обращением в суд аудиторской компании исполнение этого приказа временно приостановили.

14 февраля этого года Бишкекский межрайонный суд вынес решение оставить без удовлетворения иск аудиторской компании. В итоге сразу же вышел приказ руководства Департамента государственных закупок при Минфине КР внести в базу данных ненадежных поставщиков ОсОО "Аудит Профи Групп".

Отметим, именно компания "Аудит Профи Групп" проводила проверку проведения тендера на закупку импортного угля для ТЭЦ Бишкека, в заключении которой говорилось, что конкурсная комиссия приняла верное решение, присудив победу ОсОО "Рассвет компани". Это в свою очередь вызвало критику экспертов, приводивших довод, что компания "Евротранс Групп" предложило цену поставки угля на ТЭЦ на 70 млн сомов дешевле, чем ОсОО "Рассвет Компани". Также эта компания засветилась и в скандале вокруг тендера на закупку бланков для E-паспортов, о чем неоднократно писала наша редакция.

Более того, выяснилось в ходе разбирательств, что один из аудиторов этой компании - Заместитель директора Центрального казначейства при Министерстве финансов Нукеш Кожобергенов.

К слову, оказываться в "черном списке" госзакупок "Аудит Профи Групп" не впервой. Но, судя по всему, и не в последний раз.


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URL: https://www.vb.kg/377183
Теги:
аудит, госзакупки, уголь, Бишкек, Кыргызстан, обман, Аудит Профи Групп, Нукеш Кожобергенов, ТЭЦ
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