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Приют для кризисных беременных "Надежда" открывается в Бишкеке

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- Надежда Хохлова
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Приют для кризисных беременных "Надежда" открывается в Бишкеке. Главная цель его работы – сохранить жизнь ребенку, если у будущей матери есть мысли о прерывании беременности или она находится в тяжелой жизненной ситуации.

Дата и место проведения официальной церемонии открытия 3 июня, в 11.00, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе, отделе социального служения и благотворительности.

Приют для кризисных беременных "Надежда" - это совместный проект трех стран – Кыргызстана, России и Германии:

- Посольство ФРГ в Кыргызстане частично оплатило ремонт помещений приюта;

- Фонд просветительских инициатив "Соработничество" выделил средства в рамках международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива" на приобретение оборудования;

- Отдел социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии софинансирует все этапы реализации проекта.

На торжественное открытие центра приглашены Посол Германии в Кыргызстане Моника Иверсен, представители Управления социального развития мэрии Бишкека и администрации Первомайского и Свердловского районов столицы, а также меценаты и добровольцы, помогавшие в реализации проекта.

Приют рассчитан на одновременное пребывание в нем четырех мам с малышами. Для них оборудованы боксы, в которых все подготовлено для того, чтобы подопечные находились в безопасности и комфорте. Также отремонтированы отдельный санузел, душевая и прачечная.

Подопечным приюта будут оказывать помощь соцработники, юрист, врачи, и, конечно же, священнослужители. Женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут здесь не только пожить некоторое время, пока не решится их проблема, но и получить социальную и материальную помощь, а также психологическую и духовную поддержку.

Главная цель работы приюта – сохранить жизнь ребенку, если у будущей матери есть мысли об аборте из-за социальных или материальных трудностей. После того, как женщины с малышами начнут жить самостоятельно, сотрудники приюта продолжат помогать им в рамках других проектов, которые осуществляет отдел социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Кроме того сотрудники приюта будут помогать "амбулаторно" кризисным беременным, у которых есть постоянное место жительства, но они испытывают материальные трудности или находятся в уязвимом социальном положении.


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URL: https://www.vb.kg/378596
Теги:
благотворительность, новорожденный, Бишкек
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