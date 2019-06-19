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На границе Германии задержали грузовик из Кыргызстана с 670 кг героина

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 31 мая на 1 июня на участке немецко-польской границы таможня Германии задержала грузовик из Кыргызстана с грузинскими номерами, который перевозил 670 килограммов героина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Груз был оформлен в документах как турецкие сладости. Наркотики были расфасованы в 532 упаковки по 1,3 кг каждая. На каждую была наклеена этикетка "Халва". Водитель грузовика 63-летний гражданин Турции заявил, что не знал о том, что перевозит через границу наркотики. Сейчас он задержан и находится под стражей.

Власти Германии подчеркнули, что задержанный груз является самой крупной обнаруженной партией наркотиков за всю историю пограничного контроля. Стоимость партии оценивается в 45-56 млн долларов. Предполагается, что наркотики были произведены в Афганистане.


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URL: https://www.vb.kg/379176
Теги:
Германия, Грузия, грузоперевозки, наркотики, Кыргызстан
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