На границе Германии задержали грузовик из Кыргызстана с 670 кг героина

В ночь с 31 мая на 1 июня на участке немецко-польской границы таможня Германии задержала грузовик из Кыргызстана с грузинскими номерами, который перевозил 670 килограммов героина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Груз был оформлен в документах как турецкие сладости. Наркотики были расфасованы в 532 упаковки по 1,3 кг каждая. На каждую была наклеена этикетка "Халва". Водитель грузовика 63-летний гражданин Турции заявил, что не знал о том, что перевозит через границу наркотики. Сейчас он задержан и находится под стражей.

Власти Германии подчеркнули, что задержанный груз является самой крупной обнаруженной партией наркотиков за всю историю пограничного контроля. Стоимость партии оценивается в 45-56 млн долларов. Предполагается, что наркотики были произведены в Афганистане.