В Кыргызстане соберутся Евразийский Межправсовет и Совет ЕЭК

Вопросы углубления интеграции в рамках Евразийского экономического совета будут рассмотрены на заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 9-10 августа в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата. Участие в заседании примут главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, 9 августа в Кыргызстан прибудет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В повестке предстоящего заседания - актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС. Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики.

Запланировано также заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран ЕАЭС.

А в преддверии заседаний, 8 августа, по информации ЕЭК, в Чолпон-Ате стартует Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида – 2019" среди мужчин и женщин или, как его чаще называют, "американка". Чемпионат приурочен к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. Организаторами чемпионата выступают Международная конфедерация пирамиды, ЕЭК при содействии правительства Кыргызской Республики.

В церемонии открытия примут участие вице-премьеры стран ЕАЭС, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, а также президент Международной конфедерации пирамиды, депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Завальный.

Чемпионат продлится до 14 августа 2019 года в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром". Ожидается участие спортсменов из более чем 20 стран мира. В ходе соревнований будут выявлены чемпион мира и сильнейшие игроки по "американке". Официальный учет чемпионов мира по этой дисциплине ведется с 2000 года. Первый чемпион мира в этом виде спорта – легенда русского бильярда Евгений Сталев.