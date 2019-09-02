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Эксперт: "Дьюти-фри" в КР служит каналом поставок контрабандных сигарет

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- Бакыт Стамов
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За последние 2-3 года крайне увеличился ввоз контрабанды табачных изделий в страны СНГ, в числе которых находится и Кыргызстан. По словам некоторых экспертов, тому есть несколько причин: значительная разница в ценах на сигареты между странами и несовершенство законодательства.

Источник в правоохранительных органах рассказал редакции VB.KG какие каналы поставок контрабандных сигарет используются в Кыргызстане. Так, одним из крупных каналов он назвал зону беспошлинной торговли "дьюти-фри" в Кыргызстане.

- Самое удивительное, что в "дьюти-фри" в Кыргызстане поступает 2 млрд 800 млн курительных единиц и это при том, что ежегодно сами кыргызстанцы потребляют 3 млрд 200 млн единиц. То есть легальный рынок Кыргызстана практически сопоставим с количеством сигарет, поставляемых в зону "дьюти фри". Получается, что в страну ежегодно приезжают 6 млн человек в качестве туристов. Кто в это может поверить? Для искоренения контрабанды через "дьюти-фри" нужно ввести квотирование на ввоз для беспошлинной торговли подакцизной продукции, в зависимости от количества туристов, посещающих страну, - предложил он как один из вариантов.

Кроме этого, как выяснилось со слов собеседника редакции, в Кыргызстане используются еще несколько крупных каналов поставок контрабандных сигарет.

- Одним из наиболее крупных каналов идет из ОАЭ, где есть свободная торговая зона Джебель Али с 27 табачными фабриками. Они производят сигареты совершенно легально, которые потом уходят в нелегальный оборот. К примеру, фабрика в ОАЭ производит сигареты, в дальнейшем через Иран они попадают в порт Bandar Abbas на Каспии, дальше грузятся на сухогрузы, которые затем идут в морпорт Актау. Там они могут месяцами ждать коридора. При этом чудесным образом сигареты могут быть изменены на какой-нибудь другой товар. Дальше незаконный товар расходится по территории стран СНГ.

Следующий канал берет начало в Сербии. Действует также все просто. В Сербии на фабриках выполняют заказ на выпуск сигарет любого бренда. В основном товар оттуда идет в зону "дьюти фри" Кыргызстана. Он заходит в Кыргызстан, размещается на складах временного хранения таможенных терминалов. После этого разными путями при содействии соответствующих госорганов уходят в Россию, Казахстан либо другие страны.

Также есть канал из Болгарии. Там производятся сигареты, дальше они попадают в ОАЭ. Оттуда через порт Актау товар уходит в Россию, часть из которого остается в Казахстане.

На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном в районе села Арпа граница, практически, открыта. Это зона, где люди перевозят через открытую границу различные товары, в том числе, и сигареты. Часть контрабандных сигарет, которые попадают в Россию, проходят через эту дырку.

Есть еще один большой канал контрабанды сигарет, который начинается в Беларуси. Сигареты оттуда официально идут куда-нибудь, к примеру, в Узбекистан. Фура едет и где-то на просторах России исчезают. При этом транзитные документы вместе с водителем едут в Бишкек для того, чтобы закрыть транзит. Конечно, все это осуществляется не без помощи таможенников, - отметил он.

Одной из важных причин контрабанды эксперт назвал непродуманное законодательство.

- В странах ЕАЭС, практически отсутствует ответственность за провоз контрабандных сигарет. В Казахстане можно провозить 27 коробок, чем и пользуются контрабандисты. Они специально ввозят по 20 коробок и поэтому нужен минимальный разумный порог. В Кыргызстане, как я уже говорил, зона "дьюти-фри" способствует продаже контрабандных сигарет. Уже давно идут разговоры, что на уровне ЕАЭС необходимо увеличить контроль, необходимо быстрейшее и скорейшее внедрение систем контроля и отслеживания транспортных автомобилей, перевозящих сигареты, - добавил он.

Если эти меры не принять, то скорее всего в Кыргызстане увеличится рост контрабанды табачных изделий.

- Вот вам официальная статистика: в России курильщик тратит 8,7 процентов от дневного дохода на сигареты. В Казахстане - 9,9 процентов. В Кыргызстане - 26 процентов. И это при том, что более 8 процентов уже становится причиной появления нелегальной продукции.

В Кыргызстане с января этого года произошел рост акциза и объем контрабанды в стране увеличился до 2 процентов, хотя еще некоторое время назад у нас были нулевые показатели. В других странах ЕАЭС также аналогичные картины. В России в 2016 году объем контрабанды сигарет составлял 1 процент, то сейчас 10 процентов. В Казахстане в 2016 году также был, практически, нулевой процент. В дальнейшем также наблюдался небольшой рост. Поэтому скорее всего произойдет рост продаж контрабандных сигарет, - предположил источник.

Отметим, ранее СМИ писали, что в международном аэропорту "Манас" у молдавского бизнесмена Илана Шора есть магазины "дьюти- фри". Также сообщалось, что через подставных лиц он является деловым партнерам экс-президента Алмазбека Атамбаева. Правда сам бизнесмен опроверг эту информацию.

Летом этого года министерством внутренних дел Молдовы бизнесмен Илан Шор был объявлен в международный розыск за банковские махинации.


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URL: https://www.vb.kg/381274
Теги:
аэропорт, торговля, граница, контрабанда, табак, Центральная Азия, Кыргызстан
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