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Абылгазиев призвал партнеров по ЕАЭС не ущемлять интересы друг друга

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- Оксана Гут
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Если мы хотим сделать наш Союз прочным и жизнеспособным, мы должны активно практиковать "механизм уступок", не ущемляя интересы партнеров по ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев,на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе, которое прошло в городе Москве (Российская Федерация).

- Сегодняшняя наша встреча носит знаковый характер. В этом году отмечается пятая годовщина подписания Договора о ЕАЭС. Это пятилетие стало ответственным периодом для нашей организации. Страны с разным экономическим потенциалом и ресурсами, свойственной только им историческим прошлым, культурой и традициями объединились, чтобы совместно противостоять вызовам времени. Конечная цель такого исторического решения – это защита интересов наших народов, их социально-экономическое благополучие и процветание. Само время показало, что мы на правильном пути, - цитирует Абылгазиева пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что работа в рамках ЕАЭС осуществляется на планомерной основе.

- С начала года подписаны ряд Соглашений в рамках организации о зоне свободной торговли с третьими странами, принято большое количество актов Межправительственного совета, гармонизированы таможенные тарифы, приведены к единому соответствию нормативные документы, идет работа над созданием общего рынка газа, нефти и электроэнергии. С каждым годом государства-члены ЕАЭС демонстрируют все большую сплоченность и принимают участие в работе объединения на конструктивной основе и в духе компромисса. Иными словами, мы шаг за шагом создаем прочную основу для устойчивого роста экономик наших стран. Уверен, что эти усилия будут поддержаны всеми сторонами, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства подчеркнул, что вместе с тем, имеются и определенные трудности, связанные главным образом с несовершенством договорно-правовой базы ЕАЭС, сохранением различного рода барьеров и ограничений на внутреннем рынке.

- Об этом мы неоднократно с вами говорили.  В данном вопросе предлагаю вести более откровенный диалог и продвигать работу в сторону позитива. Мировая практика подобных организаций показывает, что извлечение выгоды для себя одной из сторон договора наносит ущерб остальным участникам. Если мы хотим сделать наш союз прочным и жизнеспособным, мы должны активно практиковать так называемый "механизм уступок", не ущемляя интересы партнеров, - сказал он.

Глава правительства отметил, что негативное воздействие на ход интеграции оказывает, прежде всего, несвоевременное реагирование на обращения сторон внутри ЕАЭС, которые, как правило, сводятся к длительным рассмотрениям.

- В самое ближайшее время необходимо разработать эффективные механизмы для решения данной проблемы. В этой связи важная координирующая роль должна отводиться Комиссии. Именно этот орган должен четко реагировать на обращения и принимать соответствующие меры, - отметил Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня в узком формате состоялась открытая и содержательная дискуссия.

- Мы ознакомились и утвердили отчет о результатах деятельности Комиссии, рассмотрели соглашение о регулировании алкогольного рынка, обсудили порядок распределения обязанностей между членами коллегии ЕЭК, - сообщил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что по инициативе кыргызской стороны был рассмотрен вопрос, связанный с ограничением денежных переводов из Российской Федерации в Кыргызскую Республику.

- Учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы многих граждан Кыргызстана, считаю, что именно такие проблемы необходимо решать на площадке Союза, - заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, сегодня в широком составе рассмотрены важные и приоритетные направления деятельности нашего Союза.

- Планируется рассмотреть проект Заявления по случаю вступления в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой с другой стороны. Я знаю, что отдельные известные экономисты высказывали опасения по поводу неравенства позиций, в связи с подписанием данного Соглашения. Здесь мы должны исходить из того, что успешно развивающаяся экономика Китая является мощной мотивацией для экономики ЕАЭС. В этой стране проживает 1.5 млрд человек. Это огромный рынок. В недалеком будущем от этого Соглашения выиграют все стороны. В ЕАЭС успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество с третьими странами. Подписаны Соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Республикой Сингапур, Исламской Республикой Иран. Сегодня ожидается подписание Соглашения с Республикой Сербией. Это яркое свидетельство того, что ЕАЭС становится привлекательной и надежной организацией, - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/382789
Теги:
Дмитрий Медведев, Кыргызгаз, правительство, Россия, трудовая миграция, ЕАЭС, деньги, экономика, кыргызско-российское сотрудничество, Мухаммедкалый Абылгазиев
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