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Кыргызстан стал участником международного книжного проекта

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- Евгений Денисенко
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"Читаем вместе – познаем друг друга" - передвижная выставка художественных книг современных авторов государств СНГ проходит с 22 октября по 8 ноября в Москве, в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки (РГБ). В экспозицию вошли произведения Чингиза Айтматова и других кыргызских писателей.

Инициаторами этого проекта, реализуемого с прошлого года, выступили Исполнительный комитет СНГ, а также Совет по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ. "Включённые в экспозицию книги, изданные за последние 25 лет в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и Туркменистане, представляют выдающиеся литературные произведения на национальных и русском языках", - отметили в РГБ.

Выставка открылась в рамках международной конференции "Развитие национальной литературы и чтения в странах СНГ", состоявшейся при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) СНГ, Библиотечной Ассамблеей Евразии (БАЕ), Российской Библиотечной ассоциации (РБА), с участием руководителей и специалистов крупнейших библиотек стран СНГ, включая Кыргызстан, национальных, а также других гуманитарных организаций и объединений.

Конференция проходила в формате двух круглых столов: "Литература и чтение в странах СНГ: взгляд из прошлого в будущее" и "Сотрудничество приграничных библиотек по продвижению чтения и литературы". Коллеги обсудили актуальные проблемы продвижения чтения, обмена информацией и взаимодействия учреждений, так или иначе связанных с книгой.

Заместитель генерального директора РГБ по внешним связям и выставочной деятельности Наталья Самойленко отметила, что тема конференции чрезвычайно актуальна в современную эпоху и является одной из ключевых проблем для библиотечного сообщества.

"Мы живем в эпоху информационной революции и переживаем примерно то же самое, что переживали люди в эпоху Гуттенберга. Процессы, которые происходили 500 лет назад и которые происходят сейчас, удивительно похожи. Нам важно восстанавливать связь между поколениями, и как это сделать, как нам самим перейти в новую эпоху, как передать то ценное, что имеем мы - другому поколению, это принципиально важный вопрос. Проблемы чтения сейчас, при всей кажущейся простоте, становятся одними из самых насущных. Новые средства передачи информации все упрощают. Люди перестают читать большие тексты и воспринимать их. В этом отношении знакомство с наработками коллег из стран Содружества для нас принципиально важно", - подчеркнула Самойленко.

В адрес участников свои приветствия направили исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов и президент РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев. Они выразили уверенность, что такой диалог поспособствует поиску актуальных решений, направленных на популяризацию и продвижение культуры чтения, сохранение библиотечного сотрудничества, развитие научных и культурных связей на пространстве Содружества Независимых Государств.


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URL: https://www.vb.kg/383017
Теги:
библиотека, Россия, СНГ, Москва, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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