"Не имел в виду Ташиева". Пресс-секретарь президента дал пояснение

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов опубликовал в соцсетях уточнение по поводу недавних кадровых решений, связанных с Камчыбеком Ташиевым. Он отметил, что его предыдущие слова были неверно истолкованы, и пояснил:

"Когда Президент Садыр Нургожоевич говорил о принятом решении "в целях укрепления единства и предотвращения раскола в обществе и государственных структурах", он не имел в виду Камчыбека Кыдыршаевича Ташиева.

Речь шла о других лицах - в частности, о Бекболоте Талгарбекове и Эмилбеке Узакбаеве. Они, прикрываясь именем Ташиева, активно обзванивали депутатов Жогорку Кенеша, общественных деятелей и представителей интеллигенции, призывая их "переходить на сторону Генерала", подписывать какие-то обращения и участвовать в инициативах. Такие действия спровоцировали напряжённость как в обществе, так и внутри госструктур, включая парламент.

Учитывая, что мой комментарий для журналистов об отставке зампредседателя Кабмина - главы ГКНБ Камчыбека Ташиева вызвал путаницу и неверные толкования, я счёл необходимым дать это разъяснение".


