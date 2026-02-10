Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.75 - 103.75

В Кыргызстане создана Служба госохраны при президенте

101  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о создании Службы государственной охраны при президенте. Об этом сообщает пресс-служба президента. По ее данным, решение принято в целях совершенствования деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Согласно документу, новый специальный государственный орган образован на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности. Служба государственной охраны будет непосредственно подчиняться и отчитываться перед президентом, а также относиться к системе обеспечения национальной безопасности страны.

В пределах установленной законодательством компетенции служба будет проводить охранные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

Председатель Службы государственной охраны назначается на должность и освобождается от нее президентом. Заместители председателя также назначаются и освобождаются главой государства по представлению руководителя службы.

Правовую основу деятельности нового органа составят Конституция, закон О государственной охране, настоящий указ и другие нормативные правовые акты.

Положение о службе, ее штатная численность и структура утверждаются президентом. Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с указом и принять иные меры, вытекающие из документа.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455302
Теги:
президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  