В Кыргызстане создана Служба госохраны при президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о создании Службы государственной охраны при президенте. Об этом сообщает пресс-служба президента. По ее данным, решение принято в целях совершенствования деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Согласно документу, новый специальный государственный орган образован на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности. Служба государственной охраны будет непосредственно подчиняться и отчитываться перед президентом, а также относиться к системе обеспечения национальной безопасности страны.

В пределах установленной законодательством компетенции служба будет проводить охранные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

Председатель Службы государственной охраны назначается на должность и освобождается от нее президентом. Заместители председателя также назначаются и освобождаются главой государства по представлению руководителя службы.

Правовую основу деятельности нового органа составят Конституция, закон О государственной охране, настоящий указ и другие нормативные правовые акты.

Положение о службе, ее штатная численность и структура утверждаются президентом. Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с указом и принять иные меры, вытекающие из документа.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.