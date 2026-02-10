Погода
Бекназаров выступил против инициативы о досрочных президентских выборах

- Алина Мамаева
Политик Азимбек Бекназаров, за которым прочно закрепилось прозвище "бульдозер революции", решил охладить пыл сторонников досрочных президентских выборов. В своем видеообращении он прошелся по списку из 75 активистов и деятелей, которые на днях призвали президента Садыра Жапарова начать избирательную гонку раньше срока.

Бекназаров уверен,что никакой нужды в этом нет. По его словам, страна сейчас живет в режиме редкого спокойствия, и в экономике, и в политике все стабильно. А вот внезапные выборы, по его мнению, могут этот хрупкий баланс разрушить и спровоцировать ненужный раскол среди граждан.

Особое внимание политик уделил самим авторам обращения. Бекназаров, по собственному признанию, обзвонил некоторых подписантов, и результаты его явно не порадовали.

"Мне стало интересно, чем они руководствовались. И что вы думаете? Многие честно ответили, что текст обращения даже не читали. Просто поставили подпись по старой привычке. Это же классика: "Ой, я подписал, не вникая". Люди наступают на те же грабли", - иронизирует политик.

В финале своего спича Бекназаров резюмировал, что инициатива о досрочном голосовании - это не что иное, как попытка нанести удар по стабильности государства в угоду чьим-то интересам.


Азимбек Бекназаров, выборы, Кыргызстан
