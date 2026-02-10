Авдокат Алия Турумбекова раскритиковала борьбу прокуратуры за погоны

В комитете Жогорку Кенеша прошло обсуждение законопроекта, предлагающего лишить сотрудников прокуратуры права носить погоны и перевести их в разряд гражданских служащих. С инициативой, подготовленной ГКНБ, категорически не согласились в главном надзорном ведомстве страны.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева заявила, что за внешне техническими правками скрывается попытка ослабить институциональный статус органа, который по Конституции является ключевым звеном системы сдержек и противовесов. По ее словам, прокуратура надзирает за МВД, ГКНБ и ГСИН, где спецзвания сохраняются. Если прокурор станет обычным гражданским служащим, его влияние на эти ведомства резко снизится.

"Прокуратура не является обслуживающей структурой. Она включена в систему сдержек и противовесов, обеспечивающую стабильность государственного управления и правопорядок. Инициатива создает угрозу ослабления институциональной независимости прокуратуры, снизит уровень защиты прав граждан", - подчеркнула Конкубаева.

Однако вопрос реальной независимости ведомства вызвал ответную реакцию у юристов. Адвокат Алия Турумбекова на своей странице в соцсети высказала мнение, что прокуратура сама допустила ситуацию, при которой ее статус ставится под сомнение. По ее мнению, орган фактически превратился в формальную структуру, утратив самостоятельность еще до всяких реформ.

"Дошло до того, что жалобы, поданные на конкретные органы, вы без каких-либо проверок направляете тем же самым органам, на действия которых и подана жалоба. Такой подход свидетельствует не только о профессиональной деградации, но и о полной утрате независимости. Прокуратура стала зависимым органом и к этому вы пришли сами, добровольно отказавшись от своей ключевой роли и ответственности", - отметила Турумбекова на своей странице в соцсети.

Напомним, законопроект инициировал ГКНБ. Авторы документа предлагают упорядочить использование пятиконечных звезд на погонах, которые, по их мнению, сейчас необоснованно носят госслужащие, выполняющие "чисто гражданские функции". Реформа предполагает замену специальных званий классными чинами для сотрудников прокуратуры (за исключением Военной), таможни и фискальных органов. В частности, административный блок таможни планируют перевести в статус гражданских служащих, чтобы исключить необоснованное использование военной символики. Дальнейшая судьба этих нововведений будет решатся в парламенте в ближайшее время.