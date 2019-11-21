Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Трехцветная лапочка

Пристраивается красивая трехцветная кошечка. Животному четыре месяца. Киска здоровая, чистая. Живет в квартире. Ходит в лоточек. По характеру это чрезвычайно нежное существо. Стерилизацию кошечки по достижении необходимого возраста фонд гарантирует. Если вам приглянулась наша кандидатка на усыновление, звоните и ее привезут к вам домой. Телефон для справок: 0(555)744-232.

Симпатяга в ожидании

Очень ждет своих будущих "родителей" и другая добрая, нежная кошечка. С людьми, которые возьмут ее в свой дом и будут заботиться, эта симпатяга непременно поделится любовью и хорошим настроением. Животное привито. Приучено к лоточку. Ест сухой корм. Телефон для потенциальных хозяев: 0(552)053-052.

Лопоухая прелесть

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет надежных хозяев для щенка, которого вы видите на фото. Перед вами девочка трех месяцев от роду. Очень активная. Уже умеет охранять. Животное здорово. От блох и глистов обработано. Привито. Стерилизацию собачки в возрасте семи месяцев фонд берет на себя. Обращайтесь по номеру: 0(700)064-560.

Сама скромность

"Добрые руки" и "Вечерний Бишкек" очень надеются, что кому-то из вас понравится вот эта милая кошечка. Девочке пять месяцев. Стерилизацию животного по достижении необходимого для операции возраста гарантируют. Набирайте: 0(705)739-315.

Жизнерадостная девчонка

Исключительно в добрые руки отдадут и эту девочку. Собачке год. Животное уже стерилизовано и привито. Звоните по следующему номеру: 0(550)709-799.

Элегантен, как рояль

Обратите внимание на этого черного красавца с янтарными глазками. На фото мальчик. Котику сейчас пять месяцев. Хотите, чтобы он поселился в вашем доме? Тогда не мешкайте, а звоните: 0(705)739-315.

Не ваша ли пушистая подруга?

Дорогие кыргызстанцы! Возможно, среди вас есть человек, которому нужен пушистый четвероногий друг. Так вот же он – на фото. Это девочка. Собачке год. Она уже стерилизована, и привита. Телефон: 0(550)709-799.

Прелестная блондиночка

Задержитесь, пожалуйста, еще на минутку! Мы рады представить вашему вниманию симпатичную десятимесячную девочку. Собачка стерилизована, а значит, проблем с нежеланными щенками в будущем у вас не возникнет. Прививки животное также уже получило. Более полную информацию вы сможете узнать по номеру: 0(550)709-799.

Охранник с белыми лапками

Фонд помощи животным и "Вечерка" ищут дом для смешного кобелька, которого вы видите на фото. Кстати, это очень хороший охранник. И его могут привезти прямо к вам домой. Телефон: 0(555)095-395.

Настоящий Матроскин

И последний на сегодня герой – вот этот полосатый котик. Мальчишке сейчас восемь месяцев. И ему очень хочется обрести, наконец, настоящий дом и любящего, заботливого хозяина. Если вы чувствуете, что можете взять на себя ответственность за его судьбу, звоните: 0(705)739-315.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg и в пятничных номерах "Вечернего Бишкека".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".