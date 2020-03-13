Боксерам Кыргызстана не светит Олимпиада?

Не смогли завоевать ни одной путевки на Олимпиаду в Токио–2020 боксеры Кыргызстана. На лицензионном турнире в Иордании четверо из них потерпели поражение в первых же боях, два других - во вторых поединках. Такого фиаско наши мастера кожаной перчатки не испытывали лет пять, если не больше. А ведь в Аммане сражались только представители азиатских государств.

Заветная цель для наших парней была не так уж далека. Судите сами. В весовых категориях 52, 57, 63 килограмма лучшие шесть спортсменов получали пропуск в Японию. В категориях 69, 75, 81 килограмм первым пятеркам лучших мастеров ринга вручались лицензии. И только в тяжелых весовых категориях (91 килограмм и свыше) четверки сильнейших спортсменов получали право выступать в Стране восходящего солнца. Но в нашей команде тяжеловесов нет.

В принципе для сборной Кыргызстана все начиналось неплохо. Нурсултан Мамасалы уулу (69) победил по очкам соперника из Таджикистана. Нурсултан не так давно вошел в национальную дружину, специалисты считают его перспективным, многообещающим боксером. Поэтому болельщики в сосцсетях выразили надежду, что Нурсултан способен получить заветный билетик в Токио.

Но уже через день "надежда всего кыргызского бокса" проиграл не очень выдающемуся спортсмену из Индии Викашу Кирсану. Бой в принципе был равным. Но тем не менее представитель Индии бил чаще и точнее.

Мы не сомневались в победе нашего любимца Азата Усеналиева (52) в первом бою. Он чемпион Азии, победитель множества престижных международных турниров, одно время выступал в украинской профессиональной команде. В первом поединке Азат технично и эффектно победил представителя Японии.

А дальше Усеналиеву предстояло биться с бронзовым призером чемпионата мира казахстанцем Сакеном Бибосыновым. В этом бою наш боксер выглядел, мягко говоря, не очень убедительно. Соперник наносил удары с обеих рук, быстрее передвигался в ринге. Судьба поединка была решена задолго до финального гонга.

Проиграли в первых поединках Арген Кадырбек уулу (63), Акылбек Эсенбек улуу (57), Омурбек Бекжигит уулу (75). И даже многоопытный мастер, бронзовый призер Азии, участник Олимпиады–2016 в Рио–де–Жанейро Эркин Акылбек уулу (81) сошел с турнирной дистанции в первом же бою.

Таким образом, нашим боксерам будет затруднительно попасть на Олимпиаду в Токио. Да, будет еще один лицензионный турнир через два месяца в Париже, но в нем будут участвовать боксеры со всего мира, смогут ли кыргызстанцы во Франции реабилитироваться? Честно говоря, весьма сомнительно.

Сегодня в кыргызстанском боксе нет ярких дарований, не отлажена система поэтапной подготовки юношей во взрослых мастеров. Между тренерами молодежных команд и взрослой сборной отсутствует взаимопонимание. Все опытные тренеры из–за безденежья вынуждены работать в платных группах. И это только видимая часть айсберга под названием "проблемы кыргызского бокса". А сколько еще других нерешенных задач, остается догадываться. Поговорить бы об этом тренерам и руководителям Федерации бокса. Но честного, открыто