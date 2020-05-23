Закон о легализации доходов: "Решатся не многие". Мнение бизнеса

Закон "О легализации доходов" в нынешней редакции работать не будет. Людям прощаются налоги, но не прощаются таможенные сборы и социальные платежи. Об этом VB.KG сообщила эксперт по налогам Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, финансовая амнистия необходима, чтобы эти теневые деньги вошли в легальную экономику и начали приносить налоги бюджету.

- Это выгодно государству. Да, у нас были неудачные кампании. Первая не увенчалась успехом. Там были сняты все имущественные претензии государства по налогам, но не снята уголовная ответственность. Понятное дело, что желающих не нашлось. При Бакиеве легализация была назначена на весну 2010 года. Но она не состоялась. Третья была в 2012 году. Там просто взяли закон 2010 года и поменяли даты легализации. Она пошла, но не так хорошо, так как не было нормальной информационной поддержки. А затем в Минэконом решили внести коррективы. Но не просто продлили, а внесли изменения. В них они включили средства легализации в единую налоговую декларацию, чтобы и налоговая увидела эти цифры. Хотя в конфиденциальности этих цифр и есть вся суть легализации, как это делается во всем мире. В итоге налоговая начала требовать эти деньги, началось недопонимание и провал легализации. Успешно справились с этой задачей лишь те бизнесмены, которые успели сделать это до поправок, - рассказала Ускенбаева.

Другое дело – нынешний закон, считает эксперт.

- Бизнесу, к слову, проект закона для ознакомления не предоставляли. Я когда его случайно увидела, он был абсолютно сырой. Хотя можно было взять закон 2010 года, убрать из него спорные пункты и он бы хорошо себя зарекомендовал. Тем более, он был основан на опыте успешных стран. Но вместо этого мы снова взялись делать новый закон. В нынешней редакции, когда я ее видела, тебе прощаются налоги, но не прощаются таможенные платежи и выплаты в Социальный фонд. А, следовательно, вас легко могут за них привлечь к уголовной ответственности. Понятное дело, что немногие согласятся на это. И в этой части я полностью согласна с мнением Бекешева. Успешной легализации не будет, и, соответственно, легализованные деньги не вольются в экономику КР. Я очень поддерживаю проведение легализации, но проводить ее надо правильно и продумано. В те короткие сроки, которые предлагает Минэконом - до декабря этого года, боюсь, они снова не успеют с информационной компанией. В итоге опять скажут, что цель не достигнута, - подчеркнула Ускенбаева.

Эксперт добавила, что для того, чтобы процесс легализации в Кыргызстане стал эффективным, нужен простой и понятный закон. Прежний отвечал этому параметру. Важно также не создать разночтений, чтобы избежать проблем при его реализации. Но для этого нужно не только экономическое, но и политическое решение.

Напомним, Минэкономики инициировало в Жогорку Кенеше законопроект "О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами". Недавно он был заслушан депутатами Жогорку Кенеша. Однако многие заявили, что в нем много "подводных камней" и нестыковок.