Кыргызстан активизируют биржевую торговлю со странами ЕАЭС

Проект Соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на торгах в государствах Евразийского экономического союза подготовлен в Евразийской экономической комиссии. Этот документ, как подчеркнули в ЕЭК, призван активизировать биржевую торговлю в странах ЕАЭС.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, соглашение направлено на обеспечение свободы размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг на биржевом пространстве государств Союза. И поспособствует взаимному допуску ценных бумаг из списка, отнесенного биржей к котировальному списку высшей категории, к организованным торгам в государствах ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России.

Соглашение обеспечит возможность эмитентам стран Союза выходить на любую фондовую биржу ЕАЭС. В результате они получат широкий доступ к инвестиционным ресурсам, что позволит снизить стоимость фондирования для эмитентов.

"Таким образом, брокер, не покидая своей биржи, без дополнительных издержек обеспечивает всем своим заинтересованным клиентам допуск к новым объектам инвестирования к высоконадежным ценным бумагам эмитентов из стран Союза", - подчеркнул Тимур Жаксылыков.

Работа над проектом соглашения будет продолжена с учетом замечаний уполномоченных органов государств Союза.

В ЕЭК также рассмотрены предложения по исключению из национальных перечней Армении и Кыргызстана ограничений в отношении учреждения и деятельности организаций, осуществляющих обязательное гарантирование банковских вкладов.

Кыргызстан сегодня развивает сотрудничество со странами ЕАЭС в биржевой сфере. В частности, Кыргызской фондовой биржей установлены контакты с Московской биржей, подписано соглашение с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей – крупнейшей в России, налаживаются связи с Казахстанской фондовой биржей, с Белорусской универсальной товарной биржей.