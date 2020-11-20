Эксперт РФ: "Лихая атака оппозиции против Жапарова через Москву выдохлась"

Лихая атака кыргызской оппозиции против Жапарова через Москву - выдохлась и упала, толком не взлетев. Об этом сообщил российский эксперт Никита Мендкович.

Они также отметил, что нет никаких сигналов об успехе Мадумаров в Москве, зато Жапаров поговорил с Путиным, получил обещание финансовой помощи и прислал Новикова договариваться о деталях совместных программ.

- Не исключаю, что языковая повестка, педалируемая Мадумаровым, сыграла свою роль, поэтому Кыргызстан представляет русскоязычный чиновник и в отчете о разговоре с Путиным упоминается "гуманитарное сотрудничество". Это может быть аккуратный посыл. Но с точки зрения избирательной гонки - это скорей захват Жапаровым оружия противника, а не отступление. Чрезвычайно большое число зарегистрированных кандидатов и предельно сжатые сроки избирательной кампании оставляют оппозиции минимум шансов заявить о себе. Подождём, конечно, ещё. Но пока избирательная гонка опять поскучнела, - подчеркнул Никита Мендкович.