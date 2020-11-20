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За 9 месяцев полмиллиона кыргызстанцев получили микрокредиты

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- Мария Стрельцова
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В январе-сентябре текущего года микрокредитные организации выдали кредитов на сумму 23,4 млрд. сомов, при этом число получателей составило почти 545 тысяч человек. Эти данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 18,5 процента.

Больше всего кредитов получили жители Ошской области (22,3 процентов от общего объема выданных микрокредитов). На втором месте - Джалал-Абадская область (15,7 процентов), далее идут г. Бишкек (14,8 процентов) и Чуйская область (13,1 процент).

В основном микрокредиты берут для развития сельхозпроизводства, сферы торговли и общественного питания, на потребительские нужды.

Уровень возвратности микрокредитов в январе-сентябре 2020 года составил 93,1 процент.

Как отмечает эксперт Нургуль Акимова, многие сельхозпроизводители мало вовлечены в цепочку поставок товаров в промышленном масштабе.

"По данным статистического комитета кажется, что они легче переносят кризис", - говорит она. - На самом деле это не так. У них, в отличие от крупного бизнеса, меньше рисков, и источники покрытия другие. В целом такого рода кредиты закладывают высокую процентную ставку и низкий дисконт. Поэтому, чем реализовать залоговый актив, заемщики изо всех сил пытаются закрыть долг. Какой ценой им это удается и без описания понятно".


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URL: https://www.vb.kg/394261
Теги:
кредит, микрокредитные компании, Ошская область, финансовый кризис, Кыргызстан, экономика, Нацстатком
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