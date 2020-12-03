Фермеры КР теперь могут продавать свою продукцию на товарно-сырьевой бирже

Теперь фермеры республики могут продавать свою продукцию на товарно-сырьевой бирже. Об этом заявил министр сельского хозяйства КР Тилек Токтогазиев.

"В целях поддержки фермеров и предоставления возможности выхода продукции на мировые рынки подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", - написал он на своей странице в Facebook.

Токтогазиев отметил, что важная задача министерства – оказать господдержку фермерам и создать удобные условия, при этом необходимо использовать различные инструменты - одним из таких является товарно-сырьевая биржа.

"Во всем мире именно биржи являются основной площадкой для продажи сельхозпродукции и нам пора осваивать данный механизм", - подчеркнул глава ведомства.