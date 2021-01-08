В Кыргызстане и Таджикистане военные РФ отметили Рождество

Рождественские службы прошли на российских военных базах в Кыргызстане и Таджикистане. На церковных службах в них, прошедших в войсковых храмах, побывали около трех тысяч человек.

Всенощное бдение состоялось в ночь на 7 января, сообщили в военном ведомстве РФ. В службах принимали участие военные и члены их семей, а также гражданский персонал. Литургии проводили помощники командиров по работе с верующими.

Так, в Кыргызстане, где находится российская авиабаза "Кант", богослужение провели в храме в честь Александра Невского на территории подразделения. На храме установлены семь куполов и 11 колоколов. На крупнейшем из них - 820-тонном благовесте - изображена эмблема российской военной базы. Колокола украшают знаменитые высказывания русского полководца, причисленного к лику святых: "Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке", "Не в силе Бог, а в правде".

Отмечается, что все мероприятия проходили с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемических норм.

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она располагается в городах Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Рождественское богослужение впервые состоялось в Главном храме Российской армии, расположенном в Подмосковье. Собор открыли в прошлом году, в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Торжественную литургию провел викарий патриарха – архиепископ Каширский Феогност. К этой службе в зале специально выставили иконы небесных покровителей разных родов войск. Среди прихожан был и глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Поздравления в адрес российских военных в самой РФ и за ее пределами направил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.