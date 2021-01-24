Погода
$ 84.65 - 84.91
€ 102.70 - 103.85

Певица Анжелика с детьми попала в ДТП и с травмами доставлена в больницу

60  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эстрадная певица Анжелика Кайратова попала в аварию со своими детьми. Певица и ее дочь получили тяжелые травмы. Об этом 24 января АКИpress сообщает координатор Минздрава по Иссык-Кульской области.

В районе села Балбай Тюпского района, направляясь из Бишкека в Каракол, из-за гололеда машина, в которой находились 4 человека, слетела с дороги.

В результате ДТП 6-летняя Айлин Бекболиева получила переломы обеих ног.

Сама певица получила компрессионный перелом позвоночника, без нарушения функции тазовых органов.

Они были доставлены в Тюпскую больницу, где получили медпомощь. 24 января выехали в Бишкек.

За рулем автомашины Lexus-570 была подруга Анжелики, также в машине была сама певица с двумя дочерями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396509
Теги:
ДТП, Тюпский район, Анжелика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  