Певица Анжелика с детьми попала в ДТП и с травмами доставлена в больницу

Эстрадная певица Анжелика Кайратова попала в аварию со своими детьми. Певица и ее дочь получили тяжелые травмы. Об этом 24 января АКИpress сообщает координатор Минздрава по Иссык-Кульской области.

В районе села Балбай Тюпского района, направляясь из Бишкека в Каракол, из-за гололеда машина, в которой находились 4 человека, слетела с дороги.

В результате ДТП 6-летняя Айлин Бекболиева получила переломы обеих ног.

Сама певица получила компрессионный перелом позвоночника, без нарушения функции тазовых органов.

Они были доставлены в Тюпскую больницу, где получили медпомощь. 24 января выехали в Бишкек.

За рулем автомашины Lexus-570 была подруга Анжелики, также в машине была сама певица с двумя дочерями.