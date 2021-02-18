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Дастан Бекешев про Горкенеш: Туда шли бизнесмены решать собственные вопросы

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- Виктория Гунгер
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К нам, депутатам ЖК, обращаются по "городским" вопросам из-за того, что не работают депутаты Бишкекского горкенеша. Об этом в своем Telegram-канале заявил Дастан Бекешев.

Парламентарий напомнил, что скоро состоятся выборы в Бишкекский горкенеш. Поэтому, отрадно, что накануне выборов объединяются прогрессивные силы.

- Сейчас мы даже не знаем, кто из депутатов там сидит. Все потому, что туда шли бизнесмены решать собственные вопросы… Возможно, после выборов мы узнаем о местных наших депутатах и к нам, депутатам ЖК, перестанут приходить по "городским" вопросам из-за того, что местные депутаты не работают, - подчеркнул Дастан Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/397492
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Дастан Бекешев
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