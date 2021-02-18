Дастан Бекешев про Горкенеш: Туда шли бизнесмены решать собственные вопросы

К нам, депутатам ЖК, обращаются по "городским" вопросам из-за того, что не работают депутаты Бишкекского горкенеша. Об этом в своем Telegram-канале заявил Дастан Бекешев.

Парламентарий напомнил, что скоро состоятся выборы в Бишкекский горкенеш. Поэтому, отрадно, что накануне выборов объединяются прогрессивные силы.

- Сейчас мы даже не знаем, кто из депутатов там сидит. Все потому, что туда шли бизнесмены решать собственные вопросы… Возможно, после выборов мы узнаем о местных наших депутатах и к нам, депутатам ЖК, перестанут приходить по "городским" вопросам из-за того, что местные депутаты не работают, - подчеркнул Дастан Бекешев.