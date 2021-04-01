Члены НПО вступились за Гульбару Калиеву

Комитет гражданского контроля обратился к агентствам ООН с обеспокоенностью в связи с политическими преследованиями председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой.

Накануне, 31 марта, президент Садыр Жапаров внес предложение в Жогорку Кенеш об отстранении от должности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Парламент в тот же день проголосовал за представление президента.

Комитет гражданского контроля заявляет, что это является вопиющим давлением политических ветвей власти на судебную систему и государство находится в опасности.

В Комитете напоминают, что Кыргызская Республика, как государство – участник Организации Объединённых Наций после обретения независимости в 1991 году добровольно ратифицировала Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах.

"Каждый человек имеет право на рассмотрение его дела независимым судом. Председатель Верховного суда Гульбара Калиева пользуется доверием общественности. Она внесла огромный вклад в цифровизацию судов для достижения их прозрачности и подотчетности, что является ключевой задачей для борьбы с коррупцией в судебных органах. Отстранение от должности Гульбары Калиевой руками политических ветвей власти усугубляет положение каждого гражданина, лишает шанса на восстановление справедливой судебной системы в Кыргызской Республики.

(...) Права человека и борьба с преступностью в государстве реализуются независимым судом. Ни президент, ни парламент, только суд выступает от имени Кыргызской Республики. Ликвидация президентом и депутатами 6 созыва независимой судебной системы равнозначна ликвидации государственности и может повлечь за собой ухудшение государственной защиты прав человека и законности, что может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в заявлении Комитета гражданского контроля, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

Отметим, Комитет гражданского контроля был создан в апреле 2010 года, тогда в него объединились несколько десятков неправительственных организаций. В составе Комитета такие правозащитники как Динара Ошурахунова, Чолпон Джакупова, Нурбек Токтакунов и другие.