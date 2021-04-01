Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

Члены НПО вступились за Гульбару Калиеву

192  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комитет гражданского контроля обратился к агентствам ООН с обеспокоенностью в связи с политическими преследованиями председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой.

Накануне, 31 марта, президент Садыр Жапаров внес предложение в Жогорку Кенеш об отстранении от должности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Парламент в тот же день проголосовал за представление президента.

Комитет гражданского контроля заявляет, что это является вопиющим давлением политических ветвей власти на судебную систему и государство находится в опасности.

В Комитете напоминают, что Кыргызская Республика, как государство – участник Организации Объединённых Наций после обретения независимости в 1991 году добровольно ратифицировала Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах.

"Каждый человек имеет право на рассмотрение его дела независимым судом. Председатель Верховного суда Гульбара Калиева пользуется доверием общественности. Она внесла огромный вклад в цифровизацию судов для достижения их прозрачности и подотчетности, что является ключевой задачей для борьбы с коррупцией в судебных органах. Отстранение от должности Гульбары Калиевой руками политических ветвей власти усугубляет положение каждого гражданина, лишает шанса на восстановление справедливой судебной системы в Кыргызской Республики.

(...) Права человека и борьба с преступностью в государстве реализуются независимым судом. Ни президент, ни парламент, только суд выступает от имени Кыргызской Республики. Ликвидация президентом и депутатами 6 созыва независимой судебной системы равнозначна ликвидации государственности и может повлечь за собой ухудшение государственной защиты прав человека и законности, что может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в заявлении Комитета гражданского контроля, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

Отметим, Комитет гражданского контроля был создан в апреле 2010 года, тогда в него объединились несколько десятков неправительственных организаций. В составе Комитета такие правозащитники как Динара Ошурахунова, Чолпон Джакупова, Нурбек Токтакунов и другие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399047
Теги:
Верховный суд, закон, НПО, права человека, президент, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  