Араванский хлопкозавод: Ответит ли закрытая ГСБЭП за удар по инвестициям?

В конце марта Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями отреагировала на заявления депутата ЖК Улугбека Садикова, высказавшегося относительно Араванского хлопкоперерабатывающего завода.

Напомним, парламентарий тогда отметил на заседании ЖК, что хлопкоперерабатывающий завод в Араванском районе Ошской области больше года закрыт из-за подозрений ГСБЭП (Финполиции) в легализации незаконно добытых средств.

- Коллектив завода обращался во все инстанции, однако дело со стороны Финпола не двигается, - подчеркнул Садиков.

Депутат обратился к представителям правительства и президента в ЖК КР с просьбой принять необходимые меры и решить данный вопрос.

ГСБЭП крайне возмутился, и сообщил, что "заявление депутата об аресте завода в Араванском районе и о помехах, создаваемых Финполицией, носит искаженный характер".

В чем же Финпол увидел искажения в выступлении, прозвучавшем на заседании ЖК?

Депутат ЖК КР Улугбек Садиков, как настоящий государственник, поднял на заседании ЖК вопрос о том, что нельзя, руководствуясь только одними подозрениями, останавливать производственную деятельность успешно работающего предприятия. Ведь ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" - одно из ведущих предприятий Ошской области. Нельзя в период эпидемии коронавируса лишать рабочих средств к существованию. Такие действия подрывают экономику республики.

В чем же обвинил ГСБЭП депутата ЖК? Ведь в действительности дело обстоит так, как описал депутат.

Операции по расходной части банковского счета хлопкозавода остановлены в результате принятых следователем ГСБЭП при ПКР постановлений от 13.02.20 и 28.04.20. В результате хлопкозавод не может оплатить с расходной части своего банковского счета ни зарплату рабочим, ни налоги, ни материалы, необходимые для работы завода, подчеркивает адвокат ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" Валерьян Вахитов.

Полномочный представитель Правительства КР по Ошской области 29 октября 2020 года встретился с рабочими завода и обещал решить вопрос о возобновлении работы. В ходе встречи он сказал: "Остановка завода по указанию Финполиции – неправильно. Завод должен работать". Но выполнить свои обещания он не смог, так как опять вмешался Финпол и обвинил его во вмешательстве в свою работу.

При этом удар по экономики Кыргызстана огромен. С момента приостановки операций по банковскому счету хлопкозавода и по сегодняшний день завод не выпустил ни одного килограмма хлопкового волокна. Рабочие завода не получили ни одного сома зарплаты. Именно эту мысль в своем выступлении на заседании в ЖК и высказал Улугбек Садиков. Как и то, что хлопкозавод закрыт только на основании подозрений ГСБЭП в легализации незаконно добытых средств. Действительно, в результате проводившегося более года досудебного разбирательства, ГСБЭП не смогла предъявить ни одного доказательства преступного происхождения денег, перечисленных из России. Никого ведомство не смогло объявить подозреваемым или обвиняемым.

О лицемерности заявлений пресс-службы ГСБЭП при ПКР, о ее непонимании основ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, незнании законов об инвестиционной деятельности, налогового законодательства КР VB.KG писал 16 октября 2020 в статье "Араванский хлопкозавод: ГСБЭП обвинили в лицемерии". Ни одного возражения по фактам, изложенным в статье, от пресс-службы ГСБЭП при ПКР не последовало. И это при том, что статья заканчивалась следующими словами: "Надеемся, что ГСБЭП вернется к работе в правовом поле и будет строить работу не на надуманных предположениях, а только на доказанных фактах. Рабочие надеются на то, что заводу дадут возможность начать работу, а им получать зарплату".

К сожалению, этим надеждам не суждено было сбыться. ГСБЭП уже не могла остановиться и продолжала все больше "кошмарить" бизнес, нанося урон экономике Кыргызстана, отметил адвокат инвестора.

Примечательно, что еще в начале прошлого месяца Постановлением Правительства КР от 5 марта 2021 года ГСБЭП (Финансовая полиция) была ликвидирована.

Тогда возникает резонный вопрос: на каких основаниях пресс-служба уже ликвидированного ведомства в лице ГСБЭП не только оперативно отреагировала на выступление депутата Улугбека Садикова в ЖК КР, но дается какие-либо комментарии? И от чьего лица? Ведь заявления этого органа на тот момент уже были, мягко говоря, неправомочны.

Стоит напомнить, что Президент КР издал Указ от 29.01.2021 "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов". В пункте 2 Указа Генеральной прокуратуре КР поручено: "Обеспечить неотвратимость, вплоть до уголовной ответственности, должностных лиц, контролирующих, правоохранительных и фискальных органов… за незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства, в том числе, по их банковским счетам".