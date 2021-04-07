Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Араванский хлопкозавод: Ответит ли закрытая ГСБЭП за удар по инвестициям?

160  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце марта Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями отреагировала на заявления депутата ЖК Улугбека Садикова, высказавшегося относительно Араванского хлопкоперерабатывающего завода.

Напомним, парламентарий тогда отметил на заседании ЖК, что хлопкоперерабатывающий завод в Араванском районе Ошской области больше года закрыт из-за подозрений ГСБЭП (Финполиции) в легализации незаконно добытых средств.

- Коллектив завода обращался во все инстанции, однако дело со стороны Финпола не двигается, - подчеркнул Садиков.

Депутат обратился к представителям правительства и президента в ЖК КР с просьбой принять необходимые меры и решить данный вопрос.

ГСБЭП крайне возмутился, и сообщил, что "заявление депутата об аресте завода в Араванском районе и о помехах, создаваемых Финполицией, носит искаженный характер".

В чем же Финпол увидел искажения в выступлении, прозвучавшем на заседании ЖК?

Депутат ЖК КР Улугбек Садиков, как настоящий государственник, поднял на заседании ЖК вопрос о том, что нельзя, руководствуясь только одними подозрениями, останавливать производственную деятельность успешно работающего предприятия. Ведь ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" - одно из ведущих предприятий Ошской области. Нельзя в период эпидемии коронавируса лишать рабочих средств к существованию. Такие действия подрывают экономику республики.

В чем же обвинил ГСБЭП депутата ЖК? Ведь в действительности дело обстоит так, как описал депутат.

Операции по расходной части банковского счета хлопкозавода остановлены в результате принятых следователем ГСБЭП при ПКР постановлений от 13.02.20 и 28.04.20. В результате хлопкозавод не может оплатить с расходной части своего банковского счета ни зарплату рабочим, ни налоги, ни материалы, необходимые для работы завода, подчеркивает адвокат ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" Валерьян Вахитов.

Полномочный представитель Правительства КР по Ошской области 29 октября 2020 года встретился с рабочими завода и обещал решить вопрос о возобновлении работы. В ходе встречи он сказал: "Остановка завода по указанию Финполиции – неправильно. Завод должен работать". Но выполнить свои обещания он не смог, так как опять вмешался Финпол и обвинил его во вмешательстве в свою работу.

При этом удар по экономики Кыргызстана огромен. С момента приостановки операций по банковскому счету хлопкозавода и по сегодняшний день завод не выпустил ни одного килограмма хлопкового волокна. Рабочие завода не получили ни одного сома зарплаты. Именно эту мысль в своем выступлении на заседании в ЖК и высказал Улугбек Садиков. Как и то, что хлопкозавод закрыт только на основании подозрений ГСБЭП в легализации незаконно добытых средств.

Действительно, в результате проводившегося более года досудебного разбирательства, ГСБЭП не смогла предъявить ни одного доказательства преступного происхождения денег, перечисленных из России. Никого ведомство не смогло объявить подозреваемым или обвиняемым.

О лицемерности заявлений пресс-службы ГСБЭП при ПКР, о ее непонимании основ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, незнании законов об инвестиционной деятельности, налогового законодательства КР VB.KG писал 16 октября 2020 в статье "Араванский хлопкозавод: ГСБЭП обвинили в лицемерии". Ни одного возражения по фактам, изложенным в статье, от пресс-службы ГСБЭП при ПКР не последовало. И это при том, что статья заканчивалась следующими словами: "Надеемся, что ГСБЭП вернется к работе в правовом поле и будет строить работу не на надуманных предположениях, а только на доказанных фактах. Рабочие надеются на то, что заводу дадут возможность начать работу, а им получать зарплату".

К сожалению, этим надеждам не суждено было сбыться. ГСБЭП уже не могла остановиться и продолжала все больше "кошмарить" бизнес, нанося урон экономике Кыргызстана, отметил адвокат инвестора.

Примечательно, что еще в начале прошлого месяца Постановлением Правительства КР от 5 марта 2021 года ГСБЭП (Финансовая полиция) была ликвидирована.

Тогда возникает резонный вопрос: на каких основаниях пресс-служба уже ликвидированного ведомства в лице ГСБЭП не только оперативно отреагировала на выступление депутата Улугбека Садикова в ЖК КР, но дается какие-либо комментарии? И от чьего лица? Ведь заявления этого органа на тот момент уже были, мягко говоря, неправомочны.

Стоит напомнить, что Президент КР издал Указ от 29.01.2021 "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов". В пункте 2 Указа Генеральной прокуратуре КР поручено: "Обеспечить неотвратимость, вплоть до уголовной ответственности, должностных лиц, контролирующих, правоохранительных и фискальных органов… за незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства, в том числе, по их банковским счетам".

Складывается впечатление, что кто-то из бывших должностных лиц ГСБЭП испугался, что за остановку работы хлопкозавода, продолжающуюся уже более года, и нанесение вреда экономике Кыргызстана, придется отвечать, и пытается с использованием пресс-службы, уже ликвидированной ГСБЭП, оправдать свои действия, резюмировал адвокат ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" Вахитов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399280
Теги:
инвестиции, Ошская область, ГСБЭП, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  