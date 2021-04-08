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Узбекских телеканалам выделят деньги на создание национальных телесериалов

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Телеканалам, осуществляющим деятельность в масштабе республики, будут выделяться субсидии в размере не менее 12 миллиардов сумов на поддержку и развитие производства национальных сериалов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

При этом телеканалы – получатели субсидий должны будут профинансировать не менее 50 процентов бюджета сериалов за счет собственных средств.

Об этом говорится в указе президента Узбекистана "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".

Телеканал, претендующий на получение субсидии, должен предоставить в Агентство по развитию кинематографии Узбекистана творческий проект сериала, который будет рассмотрен художественным советом Агентства. В расчет будут приниматься как идеологическая и художественная составляющая, так и рейтинг телеканалов.


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URL: https://www.vb.kg/399360
Теги:
кино, Узбекистан
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