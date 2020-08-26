Как выглядят именные госномера на авто для кыргызстанцев по 100 тысяч сомов

2,4 миллиона сомов за 4 года???
Это же мизер.
Это бесполезное для госбюджета мероприятие.
Таким образом госказну никогда не наполнить.
За последние четыре года от продажи именных государственных номерных знаков в бюджет страны перечислено 2 миллиона 400 тысяч сомов. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики.
Отмечается, что именные номерные знаки на авто реализуются без аукциона, стоимость каждого составляет 100 тысяч сомов. Средства от их реализации в 100% объеме поступают в госбюджет страны.
Список проданных именных регистрационных номерных знаков:
1) 04KG LX1AAA
2) 01KG AMG
3) 01KG LEXUS
4) 01KG VIP01
5) 01KG RJS
6) 01KG DXB F3
7) 01KG NOK01
8) 01KG NOK02
9) 01KG NOK03
10) 01KG NUZHDOV
11) 01KG CRUISER
12) 01KG KING
13) 07KG MM007M
14) 01KG KUSH001
15) 01KG APO
16) 01KG ZZ77777
17) 01KG BB7777
18) 01KG AMG001
19) 01KG TIMUR F
20) 01KG LEV888
21) 01KG QUANTUM
22) 01KG SI 2401
23) 01KG ZZZ7777
24) 01KG LIKA
Для справки: Проект по реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр запущен с 2016 года. До этого, выпуском госномеров в Кыргызстане занималась частная компания, прибыль от производства поступала на ее счет. С 1 июня 2016 года кыргызстанцам выдаются государственные номерные знаки нового образца, изготовлением которого занимается ГП "Инфоком" при ГРС при ПКР.