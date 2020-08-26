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Как выглядят именные госномера на авто для кыргызстанцев по 100 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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За последние четыре года от продажи именных государственных номерных знаков в бюджет страны перечислено 2 миллиона 400 тысяч сомов. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики.

Отмечается, что именные номерные знаки на авто реализуются без аукциона, стоимость каждого составляет 100 тысяч сомов. Средства от их реализации в 100% объеме поступают в госбюджет страны.

Список проданных именных регистрационных номерных знаков:

1) 04KG LX1AAA

2) 01KG AMG

3) 01KG LEXUS

4) 01KG VIP01

5) 01KG RJS

6) 01KG DXB F3

7) 01KG NOK01

8) 01KG NOK02

9) 01KG NOK03

10) 01KG NUZHDOV

11) 01KG CRUISER

12) 01KG KING

13) 07KG MM007M

14) 01KG KUSH001

15) 01KG APO

16) 01KG ZZ77777

17) 01KG BB7777

18) 01KG AMG001

19) 01KG TIMUR F

20) 01KG LEV888

21) 01KG QUANTUM

22) 01KG SI 2401

23) 01KG ZZZ7777

24) 01KG LIKA

Для справки: Проект по реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр запущен с 2016 года. До этого, выпуском госномеров в Кыргызстане занималась частная компания, прибыль от производства поступала на ее счет. С 1 июня 2016 года кыргызстанцам выдаются государственные номерные знаки нового образца, изготовлением которого занимается ГП "Инфоком" при ГРС при ПКР.


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URL: https://www.vb.kg/391397
Теги:
бюджет, Кыргызстан, автомобили, автономер, ГРС
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Комментарии
Личная месть
26.08.2020, 11:45

2,4 миллиона сомов за 4 года???

Это же мизер.

Это бесполезное для госбюджета мероприятие.

Таким образом госказну никогда не наполнить.

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