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В Турменистане ввели пайки для алабаев

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эти дни в городе на юге Туркменистана Мары жители спешат оформлять своим домашним животным ветеринарные книжки. Поспешное оформление справок связано с сообщениями о начале выдачи продуктовых пайков для владельцев собак породы туркменский алабай. Корреспонденты Азатлыка выяснили некоторые подробности предстоящего нововведения.

Ожидается что владельцам собак будут выдавать 7 килограммов муки в месяц, стоимостью 1 манат за килограмм. Вот для этой цели нужны паспорта и ветеринарные книжки.

Для получения месячного пайка муки, владельцы животных должны предоставить все оформленные документы в местные госмагазины. Пайки предусмотрены для владельцев алабаев, проверка родословной которых также является обязательной. Об этом 15 апреля сообщили корреспонденты Азатлыка со ссылкой на сотрудников нескольких государственных магазинов в Мары.

Власти Мары и сотрудники местной сферы торговли новшество официально не комментируют.

До сих пор продажа продуктовых пайков была предусмотрена для населения.

В условиях дефицита продуктов каждый житель страны имеет право на покупку 5 килограммов муки в месяц по фиксированной государством субсидированной цене.

По словам корреспондентов Азатлыка в Мары, во многих частях региона население месяцами не можем получить свой паек муки. В районных магазинах в последний раз норму муки за сентябрь продавали в конце декабря.

Примечательно, что правительство официально не признающее наличие продовольственного кризиса в феврале подняло цены на субсидированные продукты для населения.

Планируются ли дополнительные пайки для владельцев алабаев в других областях Туркменистана выяснить пока не удалось.

Между тем, владельцы алабаев считают, что предоставление возможности для приобретения дополнительного продуктового пайка для владельцев алабаев возможно связано с попыткой властей выявить и зарегистрировать алабаев, имеющихся на территории страны. Так как многие владельцы разводят и содержат животных без регистрации. Кроме того, многие чистокровные алабаи живут в сельской местности, используются в животноводстве и на пастбищах для охраны скота.

Собаководы, беседовавшие с Азатлыком анонимно, также выражает беспокойство тем, что учет алабаев позволит властям выявлять и изымать животных для пополнения многочисленных питомников для алабаев.

В течение двух лет питомники для алабаев были построены в каждой области Туркменистана. Во сколько обошлось строительство этих объектов государству власти страны не уточняли, известно, что на строительство питомников систематически осуществлялся сбор средств у сотрудников госучреждений.

По словам специалистов, в настоящее время многие владельцы чистокровных алабаев предпочитают не распространятся о своих питомцах. Стоимость собак довольно высокая от 6 до 10 тысяч манатов. По куру ЦБ Туркменистана это около $1714-2857.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов позиционирует себя ценителем и знатоком собак породы алабай, а его сын Сердар Бердымухамедов руководит созданной в стране организацией "Международная ассоциация Туркменских алабаев" ("Türkmen alabaý itleri").

В стране учрежден праздник туркменского алабая, конкурс красоты а также медаль и титул "Туркменский смелый алабай года" ("Ýylyň türkmen edermen alabaýy").

В прошлом месяце парламент Туркменистана одобрил учреждение почетных званий для собаководов "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод".

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пишет об алабаях книги, посвящает им стихи и исполняет песни. СМИ страны утверждают, что президентская книга "Туркменский алабай" играет важную роль в "жизни и судьбе народа".

Наряду с повышенным вниманием руководства страны к породе туркменский алабай власти страны продолжают жестокое уничтожение собак и кошек. Ежедневно по всей стране сотрудники коммунальных служб уничтожают десятки собак и кошек, которых массово травят и забивают на глаза у населения, в том числе детей.

В столице Туркменистана открыт гигантский золоченный монумент алабая. Правительство страны не публикует сумму затрат на строительство объектов для алабаев, в то время как страна переживает тяжелейших экономический кризис, а население страдает от дефицита продовольствия.


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URL: https://www.vb.kg/399715
Теги:
собаки, Туркменистан
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