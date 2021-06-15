В Москве завершила работу Лаборатория молодых режиссеров СНГ

Лаборатория молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии работала в Москве 5-15 июня. Она была организована Международной конфедерацией театральных союзов в рамках XV Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ.

По информации МФГС, страны-участники лаборатории: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. На сей раз была предложена тема "Режиссерский анализ пьесы. Общее и различие в подходе к современной и классической литературе". Эта тема, как подчеркивалось, не раз была затронута во время проведения предыдущих лабораторий, так что стало очевидно, что необходимо уделить этому большее внимание и провести отдельную программу.

Лаборатория также посвящалась 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. В качестве материала для разбора, анализа и постановки были взяты рассказы великого русского писателя. Мастера, которые вели занятия, познакомили молодых коллег со своими методами работы с текстом. Результатом учебного процесса стал открытый показ спектакля, созданного участниками этой школы.

Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии проводятся с 2008 года (2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019). Глобальной миссией названо сохранение единого культурного пространства на территории стран бывшего СНГ и содействие вхождению этих стран в мировой театральный процесс.

Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова проходит раз в два года в Москве с 1992 года. "В календаре мировых культурных событий Чеховский фестиваль занимает особое место, пользуется признанием как масштабный творческий форум, объединяющий опытных мэтров, известные коллективы и талантливую молодёжь, которая делает первые, но уже уверенные шаги к вершинам профессионального мастерства. Он служит неустанному поиску новых идей, укреплению человеческих контактов и гуманитарного сотрудничества между странами. И потому не теряет своей актуальности, авторитета, зрительской популярности", - говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам нынешнего фестиваля. Свою республику на этих творческих конкурсах не раз представляли и артисты из Кыргызстана.