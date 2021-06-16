Раяну нужна операция на мозге... И еда

Самая дорогая вещь в доме Айнуры Дооткуловой - банка безлактозной детской смеси NAN - все, что может есть девятимесячный Раян. Тяжелая болезнь ребенка довела семью до гольной нищеты.

Раян - четвертый ребенок в семье. Долгожданный сын, которого отец требовал от жены. Так и сказал, будешь рожать, пока мальчишка не появится. К дочерям относился равнодушно, особо не заботясь, что они будут есть и пить, если он вдруг не зарабатывал деньги на бирже труда.

Схватки у Айнуры начались на три недели раньше срока. Околоплодные воды отошли, но малыш не желал появляться на свет. Кесарево сечение врачи не делали, сказали, что по протоколу нужно ждать 72 часа безводного периода. После почти двух суток мучений акушеры выдавили ребенка и тут же забрали его в реанимацию. Малыш был черным - у Айнуры сохранились фотографии, сделанные в те страшные дни.

- Сын лежал в реанимации несколько дней. Я сцеживала молоко и передавала ему, кормили через зонд. Врачи говорили, что из–за длительного кислородного голодания пострадал мозг. Но до года такие дети обычно восстанавливаются. Нас перевели в отделение патологии новорожденных ОХМАДЕТа, там у сына случились первые судороги. Раяна обследовали и сказали, что у него симптоматическая генерализованная младенческая эпилепсия, это навсегда! - вспоминает Айнура.

Выписки женщина боялась как огня. В больнице–то врачи рядом, а дома кто поможет, ведь крошечный малыш по пять– шесть раз в сутки уходил в приступ, синел, переставал дышать, закатывал глаза - это длилось не больше пяти минут, но они казались мучительной вечностью: Гульназ боялась, что однажды судороги не прекратятся. Так оно и случилось, Раян стал впадать в эпистатус - приступы следовали один за другим, вывести из них могли только в реанимации.

- Мы стали постоянно попадать в больницу, пришлось позвать мою маму на помощь, она следила за старшими дочками. А муж ушел, сказал, что устал! Не знаю даже, где он сейчас. Да и разве мне до его поисков? Раяна нужно лечить, девочек на ноги ставить, они ведь учатся все, - Айнура находит в себе силы улыбаться.

- Недавно в ОХМАДЕТ приезжали индийские врачи, нас пригласили на консультацию. Оказалось, что случай у Раяна сложный, для облегчения его состояния необходима операция на головном мозге, чтобы отсечь участок, который генерирует неправильную электромагнитную активность - так нам объяснили специалисты. Но стоит она шестнадцать тысяч долларов! Где их взять, если весь наш доход - 4 тысячи сомов пенсии по инвалидности сына и 4 тысячи 900 мне платит государство за так называемую услугу персонального ассистента для Раяна. Нам этих денег даже на еду не хватает, а у него еще и лактозная непереносимость, и аллергия - хочешь не хочешь, а детскую смесь покупать приходится, - объясняет женщина.

Айнура решила объявить сбор на операцию сыну. Даже если длится он будет не год и не два. Она открыла кошелек ЭЛСОМ, с которого не будет снимать деньги до операции. Также обратилась в фонды за помощью в организации сборов. Но сделать это будет очень трудно, ведь ежедневно четверо детей хотят есть. Семья снимает комнатку во времянке за четыре тысячи сомов - на это уходит вся пенсия мамы Айнуры. Семья живет в нищете - ей нужна всесторонняя помощь!

Помочь просто:

перевести деньги на ЭЛСОМ (KICB): 0707408450

связаться с Айнурой и передать помощь лично. Ее телефон: 0(707)408–450

подарить семье маленький холодильник - сейчас негде хранить продукты

передать ребенку одноразовые подгузники 5–го размера и безлактозную детскую смесь.