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Платные дороги в Центральной Азии: зачем они нужны региону

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- Светлана Лаптева
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Появление первой платной автодороги в Узбекистане - 35-километрового участка "Ургенч - Хива" - событие далеко не локального масштаба. Оно знаменует собой важный сдвиг во всей транспортной философии Центральной Азии. Регион, зажатый между гигантскими рынками Китая, России, Европы и Южной Азии, окончательно отказывается от роли пассивной транзитной территории и стремится превратиться в полноценный логистический хаб. А для этого старая инфраструктура уже не подходит.

Главная ценность любой платной трассы - не сам факт сбора денег, а предсказуемость и качество. Для грузовладельцев и перевозчиков время - это чистая себестоимость. Чем дольше фура плетётся по разбитой двухполоске или стоит в заторах, тем дороже обходится солярка, зарплата водителя и амортизация машины. Качественная платная магистраль, сокращающая время в пути в три раза - например, с 50 минут до 15, как на отрезке "Ургенч - Хива", - окупает каждый потраченный сом или сум. Выигрыш во времени и сохранности техники с лихвой перекрывает расходы на проезд, а собранные средства идут на постоянное обслуживание дорожного полотна, освещение и безопасность.

В масштабе региона бесспорным лидером по протяженности платных магистралей остается Казахстан. По данным нацкомпании "ҚазАвтоЖол", в стране сегодня успешно функционируют 29 платных участков общей протяженностью порядка 6,4 тысячи километров, а первый из них - трасса Астана - Щучинск - принимает машины еще с 2013 года. Более того, Астана видит транспортную сеть комплексно, развивая одновременно и железные дороги. В 2026 году Всемирный банк одобрил гарантии на $846 млн для привлечения $1,41 млрд долгосрочного финансирования в проект развития участка Транскаспийского маршрута, прямо нацеленного на расшивку узких мест.

Зачем всё это региону, не имеющему прямого выхода к мировому океану? Ответ прост: наземная логистика определяет всё. По оценкам Всемирного банка, грамотные инвестиции в Средний коридор, связывающий Китай и Европу через Центральную Азию и Кавказ, способны сократить время доставки грузов вдвое, а объемы торговли к 2030 году - утроить. Опыт того же Казахстана наглядно доказывает этот эффект: вдоль модернизированных транспортных коридоров розничная торговля за три года вырастает на 50%, а оптовая - более чем в шесть раз.

Однако построить гладкий асфальт - это лишь половина дела. Сегодня между странами Центральной Азии разворачивается борьба не за то, кто уложит больше километров бетона, а за скорость бесшовного прохождения груза. Если фура пролетает платную трассу за полчаса, но затем на двое суток застревает на таможне, вся экономия денег и времени сводится к нулю. Именно поэтому развитие платных магистралей должно сопровождаться сквозной цифровизацией, внедрением систем бесконтактной оплаты без остановки (по QR-кодам или номерным знакам) и максимальным ускорением пограничных процедур.

Для Кыргызстана этот региональный тренд имеет принципиальное значение. Стране жизненно необходимо интегрировать свои ключевые трассы в общую логистическую карту с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном. При этом платность дорог должна быть жестко просчитана: бизнес согласится платить лишь тогда, когда увидит реальную экономию на ремонте машин и скорости доставки, а собранные деньги до копейки вернутся в ремонт и сервис. В современной мировой экономике дорога перестала быть просто полосой асфальта от пункта А до пункта Б. Это экономический актив и важнейшая часть цепочки поставок, которая прямо определяет, придут ли в страну инвесторы и насколько конкурентоспособным окажется местный бизнес.


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URL: https://www.vb.kg/460993
Теги:
дороги, Центральная Азия
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