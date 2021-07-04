В Москве отмечают юбилей библиотеки, с которой связано и имя Айтматова

В Москве состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино и 120-летию со дня рождения ее основательницы – Маргариты Ивановны Рудомино.

Маргарита Рудомино (1900-1990) - советский библиотекарь и библиотековед, основатель и директор (1922-1973) упомянутой библиотеки, которая носит имя Маргариты Ивановны с 1991 года. Рудомино также сыграла большую роль в развитии системы распространения иностранных языков в СССР. На базе созданных ею в 1926 году при библиотеке Высших курсов иностранных языков в 1930 году был организован Московский институт новых языков (впоследствии - Московский государственный лингвистический университет, в котором сегодня учатся и студенты из Кыргызстана).

Эта библиотека (в народе ее называют "Иностранка") традиционно вносит большой вклад в популяризацию творчества многих писателей, в том числе и Чингиза Айтматова. В октябре 2013 года, в год 85-летия со дня рождения классика кыргызской, советской и мировой литературы, в конференц-зале "Иностранки" прошел большой вечер памяти Чингиза Айтматова. Участниками его стали соотечественники писателя, проживающие или временно находящиеся в России, государственные и общественные деятели обеих стран, российские и кыргызские студенты, обучающиеся в московских вузах, многочисленные почитатели айтматовского творчества.

Данному событию предшествовало открытие в тот же день во внутреннем дворе (атриуме) библиотеки бронзового бюста Чингиза Айтматова, изготовленного народным художником РФ, скульптором Георгием Франгуляном. А в ходе самого вечера состоялось подписание меморандума о намерениях по изданию и распространению собрания сочинений Айтматова. Партнерами в этом проекте выступили сама "Иностранка", посольство Кыргызстана в России, и Российско-Кыргызский деловой совет.

Первоначально шла речь о трехтомнике, но в дальнейшем проект был переформатирован в четырехтомное издание. Оно увидело свет в конце 2014 года в московском издательстве "Центр книги Рудомино". И было презентовано в мае 2015-го также в здании "Иностранки", в ее Овальном зале, в рамках еще одного памятного вечера под названием "Чингиз Айтматов. Возвращение". Участие в нем приняли представители России, Кыргызстана, других стран, известные деятели литературы и искусства.

Этот сборник стал первым в России крупным изданием произведений всемирно известного писателя, увидевшим свет после его смерти. А сам четырехтомник затем передали в дар библиотекам, организациям России и ряда государств, включая Кыргызстан.

Выступая на открытии выставки, посвященной юбилеям "Иностранки" и ее создательницы заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова назвала это значимым событием не только для библиотечного, но и для всего культурного сообщества РФ.

"Очень бы хотелось, чтобы посетители библиотеки и гости выставки узнали больше о фигуре Маргариты Рудомино и понимали, на что способна мечта человека", – сказала замминистра.

В рамках торжественной церемонии был открыт памятник самой Маргарите Рудомино, установленный на первом этаже библиотеки. Скульптуру открыли ее правнуки.