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Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана

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- Ренат Кольцов
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Такой сценарий не исключил бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, в интервью радио "Спутник"

Вашингтон настаивает на том, чтобы власти стран ЦА позволили проводить разведку с их территории. Кедми отмечает, что ни Россия, ни Китай, которые гораздо ближе находятся к Афганистану, не согласятся на то, чтобы в Таджикистане и Узбекистане действовали какие-либо структуры, имеющие отношения к США.

"О чем с американцами можно договариваться? Пускай сами страны Центральной Азии решают проблему с террористами, американцы тут могут только напортить не только им, но и всем остальным, в том числе России и Китаю", - сказал Яков Кедми.

"Рано или поздно Кабул не сможет устоять. И как предотвратить проникновение террористов на территорию бывшего Советского Союза - будет решаться Россией и Китаем, а также пограничными государствами – Таджикистаном и Узбекистаном", - прогнозирует эксперт.

Яков Кедми предлагает неожиданный вариант развития конфликта – это присоединение районов Афганистана, населенных таджиками и узбеками, к Таджикистану и Узбекистану. В таком случае, территорию, контролируемую талибами, можно будет ограничить до пуштунских районов Афганистана.

В настоящее время узбеки и таджики в основном живут на севере Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/403113
Теги:
Афганистан
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